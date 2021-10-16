Vakıf GYO’dan 3 milyarlık proje

Gayrimenkul sektöründe pandemi ve maliyet artışı nedeniyle ara verilen projeler bir bir görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Vatandaşın yeni konut ihtiyacını görüp harekete geçen firmalardan biri de Vakıfbank ve Toplu Konut İdaresi
(TOKİ) iştiraki Vakıf GYO
oldu. Şirket Ankara
, İzmir ve İstanbul
'u yeni projelere başlamak için radara aldı. İlk olarak Ankara'da bir müteahhit firmanın yarım bıraktığı projeyi devraldı.
3 İLDE 4 REFERANS YATIRIM
1.35 milyar liralık yatırım değerine sahip Cubes Ankara projesinin lansman toplantısında konuşan Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "Cubes Ankara projemiz için 1.35 milyar lira yatırım yapacağız. İzmir'de ise hasılat paylaşım modeliyle konut, ofis, otelden oluşan karma bir proje planlıyoruz. İstanbul'da Finans Merkezi projesi devam ederken Maltepe'de de kendi arsamızda konut inşa edeceğiz. 3 şehirdeki 4 referans proje için 3 milyar yatırım yapacağız" dedi.
2023'TE TESLİM EDİLECEK
2017-2019'da farklı bir firma tarafından satışa sunulan projenin yarım kaldığını belirten İncehasan, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Yüzde 15 ilerleme seviyesindeyken devraldığımız proje için Nisan 2021'de tadilat ruhsatı aldık. Konut, ofis, home ofis ve ticari ünitelerden oluşan 4 bloklu projemizde 916 bağımsız birim var. 217 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulu projede yaşam 2023'te başlayacak." Maliyetlerin arttığı, fiyatların yükseldiği bir dönemde cesaretle bir projeyi devralarak, aynı zamanda kamu sorumluluğu yerine getirdiklerini vurgulayan İncehasan, "Böyle bir dönemde böyle bir yatırıma girmek güçlü sermaye gerektiriyor" dedi.
METREKAREİI 12 BIN 500 LİRA
PANDEMİ sonrası konuttan beklentilerin değiştiğini belirten İncehasan, projede bahçe, teras ve balkon sayılarının arttığını, 1+1 dairelere dahi balkon eklendiğini hatta evden çalışma talebi nedeniyle home ofisler geliştirildiğini de söyledi. Ankara Çukurambar
'ın yatırım değeri açısından büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken İncehasan, projede metrekare satış fiyatının 12 bin 500 lira olduğunu Onur İncehasan söyledi.