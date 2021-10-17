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Giriş Tarihi: 17.10.2021 13:02

Evde bakım maaşı hesaplara yatıyor! Bakan Yanık duyurdu

AA
Evde bakım maaşı hesaplara yatıyor! Bakan Yanık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan evde bakım maaşı için açıklama geldi. Bakan Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin lira evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engellilerin, aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

"EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATIYOR"

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"ENGELLİ VATANDAŞLARA BAKIM HİZMETİ SUNUYORUZ"

Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen ve ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarına işaret eden Yanık, "Ailelerinin yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." bilgisini verdi.

"963 MİLYON 172 BİN LİRAYI HESAPLARA YATIRIYORUZ"

Engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını bildiren Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin lira Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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Evde bakım maaşı hesaplara yatıyor! Bakan Yanık duyurdu
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