FLO’nun hedefi bölgesel marka olmak

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla rahat nefes alan Türk perakende sektöründe yüzler gülmeye başladı. İç piyasada ayakkabı sektörünün en büyük oyuncusu konumundaki FLO Mağazacılık
, önüne koyduğu yüksek hedeflerle büyümesini sürdürüyor. Yol haritalarını bölgesel güç olma hedefiyle hazırladıklarını söyleyen FLO Mağazacılık CEO'su Burak Övünç, "Yurt dışında daha hızlı koşmamız gerekiyor. EMEA Bölgesi
'nde Türkiye
'den çıkan 10 markadan biri olma vizyonumuz var. Kendimizi o noktaya yakın görüyoruz. Yolumuza çok daha emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Övünç'le bünyesinde Lumberjack
, Kinetix
, Polaris
, Nine West, U.S. Polo, Dockers by Gerli
gibi markaları bulunduran FLO Mağazacılık'ın yeni dönem hedeflerini konuştuk...
Kısıtlamaların kalkmasıyla perakende sektörü atağa kalktı. Sizde de aynı durum söz konusu mu?
Evet sektörümüzde yüzler gülüyor... 1.5 yıl süren zorlu bir süreci geride bıraktık. Ertelenmiş talep devreye alındığı için ciddi bir alışveriş trafiği ile karşı karşıya kaldık. Çarkların hızlı bir şekilde tekrar dönmeye başlaması, üretimin tam gaz devam etmesi, ayrı bir keyif veriyor bize. Pandemi öncesi döneme dönmüş durumdayız. 2019 rakamlarına döndük, sanki 2019'un üzerine çıkacağız gibi görüyoruz.
O zaman özlemişiz ayakkabı almayı diyebiliriz...
Evet, ayakkabı tüketimini tetikleyen en önemli unsur insanların dışarıya çıkması, sosyal hayatın devam etmesi... Onun getirdiği bir ekstra tüketim var.
Özellikle spor ayakkabılarda daha çok satış artışı var diyebilir miyiz?
Evet var... Pandemi öncesinde yavaş yavaş insanlar rahatlığı, spor hayat tarzını daha ön plana çıkarmaya başlamıştı zaten. Bu trend pandemide iyice hızlandı. Yani artık insanlar hareketi de hayatlarının içerisinde daha fazla katmak istiyor. İki sene önce toplam satışlarda spor ayakkabıların aldığı pay yüzde 25'lerdeyken yüzde 33-35'lere çıkmaya başladı.
Siz In Street mağazaları ile giyimde de varsınız?
Evet varız... Spor hayat tarzına odaklanmış 136 mağazası bulunan In Street mağaza zincirimiz var. O mağazalarda spor tekstilinin aldığı pay yüzde 30'lara kadar çıktı. Bu marka ile yurtdışında büyümek istiyoruz.
En çok mağazalı ayakkabı markası olarak buradaki hedefleriniz neler?
Mağazalar bizim için müşterilerimize ulaşmak anlamında çok çok kritik noktalar. Şu anda bizim 473'ü FLO olmak üzere 623 mağazamız var. FLO'ların 357 tanesi Türkiye'de, 116'sı yurtdışında. 136 In Street, 14 tane de Nine West mağazamız var. Mağazalar satışlarımızın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. E-ticaret satışlarımızda yüzde 15-20 bandında yer alıyor. Bu yıl pandemiye rağmen 42 mağaza açtık. Sene sonuna kadar ilave 42 mağaza daha açacağız.
Yatırıma bu dönemde de ara vermediniz yani...
Evet, hiç ara vermedik. Bu sene toplam 265 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. 2022'de 375 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu sene 6 milyar TL'lik bir ciroya ulaşırız. Seneye de bu hedefi 9.6 milyar TL olarak koyduk.
URFA'DA ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ
İhtiyacınızın ne kadarını kendiniz üretiyorsunuz?
Şu anda sattığımız ayakkabıların yaklaşık yüzde
6'sını kendimiz üretiyoruz. Üretim bizim DNA'mızda
var. Sattığımız ürünlerin yüzde 85'ini Türkiye'de
ürettiriyoruz. Dolayısıyla ithalatı da çok düşük bir
şirketiz. Urfa'da ve İstanbul'da fabrikamız var. Urfa'da
üretim tesisi açarak orada çok ciddi bir spor ayakkabı
üretim üssü kurduk. İki bin çalışanımız var Urfa'da...
Orada üretimi daha da genişleteceğiz. Hedefimiz
Urfa'da 15 milyon çiftlere çıkarmak. Yatırımlarımız
bittiği zaman toplam istihdamımızın da 15 bin kişilere
çıkmasını öngörüyoruz. Şu anda 50 milyon çift ayakkabı
satıyoruz, hedefimiz bunu 60 milyona çıkartmak.
HEDEF 80 MİLYON ÇİFTE ÇIKMAK
FLO nereye koşuyor dersem bana neler söylersiniz?
Türkiye'den çıkacak 10 global
markadan bir tanesi olmak
vizyonumuz var. Tabii bu çok
önemli bir vizyon. İlk önce
yapmamız gereken bölgesel
marka olmak. Yani bu EMEA
dediğimiz bölgede yani
Avrupa, Orta Doğu, Afrika
bu coğrafyada; Türkiye'den
çıkan on markadan bir tanesi
olma vizyonumuz var. Düne
göre çok daha kendimizi o
noktaya yakın görüyoruz.
Çok daha emin adımlarla
ilerliyoruz. Hedefimiz de
2023'te artık ciromuzu
12-13 milyar seviyesine
çıkartmak. Çalışan sayımızı
da 18 binlere çıkartmak,
mağaza sayımızı binlere
yaklaştırmak... Bütün bu
satış hacmimizi de 80
milyon çiftlere çıkarmak
gibi bir hedefimiz var.
Bu hedeflere kendimizi
gerçekten yakın
görüyoruz.
TOPTAN SATIŞ DA YAPIYORUZ
Yurtdışında hedef pazarlarınız neresi?
Türkiye'nin etrafındaki coğrafyalarda yani
Balkanlar, Ortadoğu, CIS ülkeleri, özellikle
Kuzey Afrika ama Afrika'nın bütünü diyebiliriz.
Hem FLO hem de In Street mağazaları açıyoruz.
Yurtdışı satışlarımızın payı yüzde 20. Yüzde
25'lere çıkmasını hedefliyoruz.
Yeni satın alma yapacak mısınız?
Kesinlikle olabilir, iş planımızda da var. Lisans
anlaşmaları yapıyoruz. Şu anda da üç lisans
anlaşmasını bitirmek üzereyiz. Bunların hepsi
de Avrupa çapında işler. Yani sadece Türkiye
için değil kendimizi biz bu EMEA'ya bölgesindeki
özellikle ayakkabı marka ve tasarım geliştirme
alanlarında yetkin önemli 5 şirketten bir tanesi
olarak görüyoruz. İlk hedefimiz bu lisans
anlaşmalarıyla üç tane daha marka katmak.
İkincisi iyi bir fırsat çıktığı zaman marka satın
almaları.