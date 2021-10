FLO’nun hedefi bölgesel marka olmak

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla rahat nefes alan Türk perakende sektöründe yüzler gülmeye başladı. İç piyasada ayakkabı sektörünün en büyük oyuncusu konumundaki FLO Mağazacılık , önüne koyduğu yüksek hedeflerle büyümesini sürdürüyor. Yol haritalarını bölgesel güç olma hedefiyle hazırladıklarını söyleyen FLO Mağazacılık CEO'su Burak Övünç, "Yurt dışında daha hızlı koşmamız gerekiyor. EMEA Bölgesi 'nde Türkiye 'den çıkan 10 markadan biri olma vizyonumuz var. Kendimizi o noktaya yakın görüyoruz. Yolumuza çok daha emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Övünç'le bünyesinde Lumberjack Polaris , Nine West, U.S. Polo, Dockers by Gerli gibi markaları bulunduran FLO Mağazacılık'ın yeni dönem hedeflerini konuştuk...Evet sektörümüzde yüzler gülüyor... 1.5 yıl süren zorlu bir süreci geride bıraktık. Ertelenmiş talep devreye alındığı için ciddi bir alışveriş trafiği ile karşı karşıya kaldık. Çarkların hızlı bir şekilde tekrar dönmeye başlaması, üretimin tam gaz devam etmesi, ayrı bir keyif veriyor bize. Pandemi öncesi döneme dönmüş durumdayız. 2019 rakamlarına döndük, sanki 2019'un üzerine çıkacağız gibi görüyoruz.Evet, ayakkabı tüketimini tetikleyen en önemli unsur insanların dışarıya çıkması, sosyal hayatın devam etmesi... Onun getirdiği bir ekstra tüketim var.Evet var... Pandemi öncesinde yavaş yavaş insanlar rahatlığı, spor hayat tarzını daha ön plana çıkarmaya başlamıştı zaten. Bu trend pandemide iyice hızlandı. Yani artık insanlar hareketi de hayatlarının içerisinde daha fazla katmak istiyor. İki sene önce toplam satışlarda spor ayakkabıların aldığı pay yüzde 25'lerdeyken yüzde 33-35'lere çıkmaya başladı.Evet varız... Spor hayat tarzına odaklanmış 136 mağazası bulunan In Street mağaza zincirimiz var. O mağazalarda spor tekstilinin aldığı pay yüzde 30'lara kadar çıktı. Bu marka ile yurtdışında büyümek istiyoruz.Mağazalar bizim için müşterilerimize ulaşmak anlamında çok çok kritik noktalar. Şu anda bizim 473'ü FLO olmak üzere 623 mağazamız var. FLO'ların 357 tanesi Türkiye'de, 116'sı yurtdışında. 136 In Street, 14 tane de Nine West mağazamız var. Mağazalar satışlarımızın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. E-ticaret satışlarımızda yüzde 15-20 bandında yer alıyor. Bu yıl pandemiye rağmen 42 mağaza açtık. Sene sonuna kadar ilave 42 mağaza daha açacağız.Evet, hiç ara vermedik. Bu sene toplam 265 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. 2022'de 375 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu sene 6 milyar TL'lik bir ciroya ulaşırız. Seneye de bu hedefi 9.6 milyar TL olarak koyduk.Şu anda sattığımız ayakkabıların yaklaşık yüzde6'sını kendimiz üretiyoruz. Üretim bizim DNA'mızdavar. Sattığımız ürünlerin yüzde 85'ini Türkiye'deürettiriyoruz. Dolayısıyla ithalatı da çok düşük birşirketiz. Urfa'da ve İstanbul'da fabrikamız var. Urfa'daüretim tesisi açarak orada çok ciddi bir spor ayakkabıüretim üssü kurduk. İki bin çalışanımız var Urfa'da...Orada üretimi daha da genişleteceğiz. HedefimizUrfa'da 15 milyon çiftlere çıkarmak. Yatırımlarımızbittiği zaman toplam istihdamımızın da 15 bin kişilereçıkmasını öngörüyoruz. Şu anda 50 milyon çift ayakkabısatıyoruz, hedefimiz bunu 60 milyona çıkartmak.Türkiye'den çıkacak 10 globalmarkadan bir tanesi olmakvizyonumuz var. Tabii bu çokönemli bir vizyon. İlk önceyapmamız gereken bölgeselmarka olmak. Yani bu EMEAdediğimiz bölgede yaniAvrupa, Orta Doğu, Afrikabu coğrafyada; Türkiye'dençıkan on markadan bir tanesiolma vizyonumuz var. Dünegöre çok daha kendimizi onoktaya yakın görüyoruz.Çok daha emin adımlarlailerliyoruz. Hedefimiz de2023'te artık ciromuzu12-13 milyar seviyesineçıkartmak. Çalışan sayımızıda 18 binlere çıkartmak,mağaza sayımızı binlereyaklaştırmak... Bütün busatış hacmimizi de 80milyon çiftlere çıkarmakgibi bir hedefimiz var.Bu hedeflere kendimizigerçekten yakıngörüyoruz.Türkiye'nin etrafındaki coğrafyalarda yaniBalkanlar, Ortadoğu, CIS ülkeleri, özellikleKuzey Afrika ama Afrika'nın bütünü diyebiliriz.Hem FLO hem de In Street mağazaları açıyoruz.Yurtdışı satışlarımızın payı yüzde 20. Yüzde25'lere çıkmasını hedefliyoruz.Kesinlikle olabilir, iş planımızda da var. Lisansanlaşmaları yapıyoruz. Şu anda da üç lisansanlaşmasını bitirmek üzereyiz. Bunların hepside Avrupa çapında işler. Yani sadece Türkiyeiçin değil kendimizi biz bu EMEA'ya bölgesindekiözellikle ayakkabı marka ve tasarım geliştirmealanlarında yetkin önemli 5 şirketten bir tanesiolarak görüyoruz. İlk hedefimiz bu lisansanlaşmalarıyla üç tane daha marka katmak.İkincisi iyi bir fırsat çıktığı zaman marka satınalmaları.