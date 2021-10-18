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Giriş Tarihi: 18.10.2021

FLO’nun hedefi bölgesel marka olmak

FERİDE CEM FERİDE CEM
FLO’nun hedefi bölgesel marka olmak

Ayakkabı devi FLO, gözünü yurtdışına dikti. Bölgesel marka olma hedefiyle yurtdışında yatırım atağına kalktıklarını söyleyen CEO Burak Övünç, “Kendimizi o noktaya yakın görüyoruz” dedi

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla rahat nefes alan Türk perakende sektöründe yüzler gülmeye başladı. İç piyasada ayakkabı sektörünün en büyük oyuncusu konumundaki FLO Mağazacılık, önüne koyduğu yüksek hedeflerle büyümesini sürdürüyor. Yol haritalarını bölgesel güç olma hedefiyle hazırladıklarını söyleyen FLO Mağazacılık CEO'su Burak Övünç, "Yurt dışında daha hızlı koşmamız gerekiyor. EMEA Bölgesi'nde Türkiye'den çıkan 10 markadan biri olma vizyonumuz var. Kendimizi o noktaya yakın görüyoruz. Yolumuza çok daha emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Övünç'le bünyesinde Lumberjack, Kinetix, Polaris, Nine West, U.S. Polo, Dockers by Gerli gibi markaları bulunduran FLO Mağazacılık'ın yeni dönem hedeflerini konuştuk...
Kısıtlamaların kalkmasıyla perakende sektörü atağa kalktı. Sizde de aynı durum söz konusu mu?
Evet sektörümüzde yüzler gülüyor... 1.5 yıl süren zorlu bir süreci geride bıraktık. Ertelenmiş talep devreye alındığı için ciddi bir alışveriş trafiği ile karşı karşıya kaldık. Çarkların hızlı bir şekilde tekrar dönmeye başlaması, üretimin tam gaz devam etmesi, ayrı bir keyif veriyor bize. Pandemi öncesi döneme dönmüş durumdayız. 2019 rakamlarına döndük, sanki 2019'un üzerine çıkacağız gibi görüyoruz.
O zaman özlemişiz ayakkabı almayı diyebiliriz...
Evet, ayakkabı tüketimini tetikleyen en önemli unsur insanların dışarıya çıkması, sosyal hayatın devam etmesi... Onun getirdiği bir ekstra tüketim var.
Özellikle spor ayakkabılarda daha çok satış artışı var diyebilir miyiz?
Evet var... Pandemi öncesinde yavaş yavaş insanlar rahatlığı, spor hayat tarzını daha ön plana çıkarmaya başlamıştı zaten. Bu trend pandemide iyice hızlandı. Yani artık insanlar hareketi de hayatlarının içerisinde daha fazla katmak istiyor. İki sene önce toplam satışlarda spor ayakkabıların aldığı pay yüzde 25'lerdeyken yüzde 33-35'lere çıkmaya başladı.
Siz In Street mağazaları ile giyimde de varsınız?
Evet varız... Spor hayat tarzına odaklanmış 136 mağazası bulunan In Street mağaza zincirimiz var. O mağazalarda spor tekstilinin aldığı pay yüzde 30'lara kadar çıktı. Bu marka ile yurtdışında büyümek istiyoruz.
En çok mağazalı ayakkabı markası olarak buradaki hedefleriniz neler?
Mağazalar bizim için müşterilerimize ulaşmak anlamında çok çok kritik noktalar. Şu anda bizim 473'ü FLO olmak üzere 623 mağazamız var. FLO'ların 357 tanesi Türkiye'de, 116'sı yurtdışında. 136 In Street, 14 tane de Nine West mağazamız var. Mağazalar satışlarımızın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. E-ticaret satışlarımızda yüzde 15-20 bandında yer alıyor. Bu yıl pandemiye rağmen 42 mağaza açtık. Sene sonuna kadar ilave 42 mağaza daha açacağız.
Yatırıma bu dönemde de ara vermediniz yani...
Evet, hiç ara vermedik. Bu sene toplam 265 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. 2022'de 375 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu sene 6 milyar TL'lik bir ciroya ulaşırız. Seneye de bu hedefi 9.6 milyar TL olarak koyduk.

URFA'DA ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ

İhtiyacınızın ne kadarını kendiniz üretiyorsunuz?
Şu anda sattığımız ayakkabıların yaklaşık yüzde 6'sını kendimiz üretiyoruz. Üretim bizim DNA'mızda var. Sattığımız ürünlerin yüzde 85'ini Türkiye'de ürettiriyoruz. Dolayısıyla ithalatı da çok düşük bir şirketiz. Urfa'da ve İstanbul'da fabrikamız var. Urfa'da üretim tesisi açarak orada çok ciddi bir spor ayakkabı üretim üssü kurduk. İki bin çalışanımız var Urfa'da... Orada üretimi daha da genişleteceğiz. Hedefimiz Urfa'da 15 milyon çiftlere çıkarmak. Yatırımlarımız bittiği zaman toplam istihdamımızın da 15 bin kişilere çıkmasını öngörüyoruz. Şu anda 50 milyon çift ayakkabı satıyoruz, hedefimiz bunu 60 milyona çıkartmak.

HEDEF 80 MİLYON ÇİFTE ÇIKMAK

FLO nereye koşuyor dersem bana neler söylersiniz?
Türkiye'den çıkacak 10 global markadan bir tanesi olmak vizyonumuz var. Tabii bu çok önemli bir vizyon. İlk önce yapmamız gereken bölgesel marka olmak. Yani bu EMEA dediğimiz bölgede yani Avrupa, Orta Doğu, Afrika bu coğrafyada; Türkiye'den çıkan on markadan bir tanesi olma vizyonumuz var. Düne göre çok daha kendimizi o noktaya yakın görüyoruz. Çok daha emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz de 2023'te artık ciromuzu 12-13 milyar seviyesine çıkartmak. Çalışan sayımızı da 18 binlere çıkartmak, mağaza sayımızı binlere yaklaştırmak... Bütün bu satış hacmimizi de 80 milyon çiftlere çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Bu hedeflere kendimizi gerçekten yakın görüyoruz.

TOPTAN SATIŞ DA YAPIYORUZ

Yurtdışında hedef pazarlarınız neresi?
Türkiye'nin etrafındaki coğrafyalarda yani Balkanlar, Ortadoğu, CIS ülkeleri, özellikle Kuzey Afrika ama Afrika'nın bütünü diyebiliriz. Hem FLO hem de In Street mağazaları açıyoruz. Yurtdışı satışlarımızın payı yüzde 20. Yüzde 25'lere çıkmasını hedefliyoruz.

Yeni satın alma yapacak mısınız?
Kesinlikle olabilir, iş planımızda da var. Lisans anlaşmaları yapıyoruz. Şu anda da üç lisans anlaşmasını bitirmek üzereyiz. Bunların hepsi de Avrupa çapında işler. Yani sadece Türkiye için değil kendimizi biz bu EMEA'ya bölgesindeki özellikle ayakkabı marka ve tasarım geliştirme alanlarında yetkin önemli 5 şirketten bir tanesi olarak görüyoruz. İlk hedefimiz bu lisans anlaşmalarıyla üç tane daha marka katmak. İkincisi iyi bir fırsat çıktığı zaman marka satın almaları.

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