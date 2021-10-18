Yerli otomobil TOGG’dan yeni paylaşım: Bizi izlemeye devam edin!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. TOGG, "Bizi izlemeye devam edin!" mesajı verdi.
TOGG paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor.
TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor.— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) October 18, 2021
Bizi izlemeye devam edin!#YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/sNn3tXpUhs