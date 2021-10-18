Yerli otomobil TOGG’dan yeni paylaşım: Bizi izlemeye devam edin!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. TOGG, "Bizi izlemeye devam edin!" mesajı verdi.

TOGG paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor.