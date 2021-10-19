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Giriş Tarihi: 19.10.2021 14:19

MegaStar TARKAN, Trendyol ile uzun soluklu bir iş birlikteliği için el sıkıştı!

MegaStar TARKAN, Trendyol ile uzun soluklu bir iş birlikteliği için el sıkıştı!

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Megastar Tarkan’la uzun soluklu bir iş birlikteliğine imza attı

Pandemi sürecinde konser ve iş birlikteliklerine ara veren Tarkan uzun soluklu bir iş birliği için Trendyol'la el sıkıştı. İlk adımı reklam filmiyle atılacak olan bu birlikteliğin devamında toplumsal fayda odaklı projeler de planlananlar arasında. Megastar, Trendyol iş birliği kapsamındaki çekimler için önceki gün Türkiye'ye geldi. Tarkan'ı iki yıl aradan sonra sevenleriyle buluşturacak, merakla beklenen reklam filminin önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanıyor.

Tarkan, Trendyol iş birliği ile ilgili şunları söyledi:

''Trendyol yakından takip ettiğim ve sevdiğim bir marka. Aynı zamanda Türkiye'nin en sevilen ve kendi sektörünün en başarılı markası. Bu topraklardan doğan ve kısa sürede yurt dışına uzanan heyecan verici bir başarı öyküsü var. Büyürken ülkesine de faydalı olmaya çalışan, sosyal duyarlılıkları yüksek bir marka olmasını da ayrıca önemsiyor ve takdir ediyorum. Kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesinden sanata, ülkemizde her alanda pozitif bir etki yaratıyor. Yolumuz bu noktalarda birbiriyle kesiştiği için heyecanlıyım çünkü biliyorum bu iş birliğiyle tüm Türkiye'nin kalbine dokunacağız."

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MegaStar TARKAN, Trendyol ile uzun soluklu bir iş birlikteliği için el sıkıştı!
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