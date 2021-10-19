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Giriş Tarihi: 19.10.2021 17:34 Son Güncelleme: 19.10.2021 17:40

Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma

AA
Rekabet Kurulundan sahibinden.com’a soruşturma

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik söz konusu şirket hakkında soruşturma açtı.

KANUNU İHLAL ETTİKLERİ BELİRTİLDİ

Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

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Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma
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