Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı yapıldı. Toplantıda 2 yılda hazırlanan 'Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa' başlıklı rapor tanıtıldı. TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan
, gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye hedefinin altını çizerek, "Türkiye'nin geleceğine baktığımda, dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel gerilimlerin, iklim değişiminin etkilerinin ve bereketsiz-dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum" diye konuştu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski
ise 'Geleceği İnşa' projesini tanıttı. Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, gelir eşitsizliğinin sadece Türkiye'de değil başta ABD
olmak üzere Avrupa
ülkelerinde artmaya başladığını, bu ülkelerin hepsinde 'orta tabaka'nın ortadan kalkmaya başladığının görüldüğünü söyledi