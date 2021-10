Rezervasyonlar şimdiden başladı

Son iki yılı pandemi gölgesinde geçiren Türk turizm sektörü, 2022'ye güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Aşılanma sayılarının her geçen gün artması, 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile Türkiye'nin rakiplerinden ayrışması ve kur etkisiyle Türkiye daha da öne çıkıyor.Sektörün 2021'de geç açılmasına rağmen geçen yıla göre çok daha iyi bir sezon geçirdiğini belirten turizmciler, " Avrupa 'dan Türkiye'ye yönelik talep rakiplerimize göre oldukça iyi seyretti. İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden geç de olsa çıkarması sektöre can suyu oldu. Son olarak Türkiye'nin en güçlü pazarı olan Rusya ile imzalanan 'Ortak Turizm Eylem Planı' bizim 2022 yılına dair umutlarımızı artırdı" diyor. 2022 için şimdiden rezervasyon akışının başladığını aktaran turizmciler, pandemi nedeniyle aksi bir durum yaşanmaması halinde 2019'daki 45 milyon turist sayısının yakalanacağını belirtiyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır , bu yıl aşılanma sayılarındaki artışın pozitif etki yarattığını belirterek, Türkiye'nin Güvenli Turizm Sertifikası ile de rakiplerinden ayrıştığını söyledi. Çorabatır, "Geç başlamamıza rağmen iyi bir sezon geçiriyoruz. Özellikle ekim ayı güzel geçiyor. Antalya 'da doluluklar yüzde 70'lerde. Kasımda da golf, spor, kongre ve toplantı turizmi hareketlenecek" dedi. İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının özellikle 2022 yılı için çok önemli olduğunu vurgulayan Çorabatır, "Kararla İngiliz turist hareketi başladı. Özellikle golf turizmi için çok güzel bir etkisi var. Ancak asıl etkiyi 2022'de göreceğiz. Gerek otellerimize gelen talepler gerek Türk Hava Yolları ve diğer havayolu şirketleri gerekse tur operatörlerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda rezervasyon taleplerinin oluştuğunu görüyoruz" diye konuştu.İngiltere'nin yanı sıra Almanya Polonya gibi Avrupa ülkelerinden de ön rezervasyonun gelmeye başladığını anlatan Çorabatır, "Tabi her şey vaka sayısı ve aşılanma oranına bağlı. Olumsuz bir durum yaşanmazsa 2022'de hem kişi sayısı hem de gelirde 2019'u yakalarız" dedi.CORENDON Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer , 2022 yılı için sektörde çok olumlu bir havanın oluştuğunu söyledi. Gelen rezervasyonların da bu olumlu havayı desteklediğini belirten Karaer, "Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Polonya gibi ülkelerden önümüzdeki yıl için güçlü bir talep var. Biz de pandemi nedeniyle durağa geçen iki yılın ardından 2022'ye güçlü bir başlangıç planladık. 2019'da tüm ülkelere toplam 6 milyon kişi taşımıştık. 2022'de Türkiye, Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya, Mısır ve Fas'a uçuş gerçekleştireceğiz. Tüm ülkelere toplam 10 milyon kişi taşımayı hedefliyoruz. Bunun 6 milyonunu ise Türkiye için planlıyoruz" dedi. Nisan 2022'den itibaren uçuşları başlatacaklarını anlatan Karaer, "Filomuzda 50 uçak olacak. Türkiye'ye başta Almanya ve Hollanda olmak üzere, İngiltere, Belçika, İsviçre, Polonya ve İskandinav ülkelerinden turist getirmeyi hedefliyoruz. Antalya, İzmir, Dalaman, Bodrum için uçuş planlamaları yaptık. Ayrıca Eskişehir, Zonguldak, Kayseri ve Konya'ya da etnik uçuşlar yapacağız" diye konuştu.