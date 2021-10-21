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Giriş Tarihi: 21.10.2021

GetirÇarşı 81 ile yayılacak

GetirÇarşı 81 ile yayılacak
BEŞ ay önce hizmet vermeye başlayan GetirÇarşı, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya, Denizli, Muğla, Aydın, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Mersin ve Kayseri'deki faaliyetini Türkiye'nin 81 iline yayacak. GetirÇarşı Üst Düzey Yöneticisi Kaan Emeç, "GetirÇarşı ilk gününde binin üzerinde işletme ile hizmete başladı. 5 ayda bu sayı 10'a katlandı. Şu anda sisteme kayıtlı 10 bini aşkın işletme bulunuyor. GetirÇarşı işletmelerden yoğun ilgi görüyor. Şu anda 11 farklı kategoride hizmet veriyoruz. Yakın gelecekte farklı işletme tipleri de platforma dahil olacak ve Getir kullanıcılarının semtlerindeki tüm esnafa kolayca erişmesi sağlanacak" dedi.
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GetirÇarşı 81 ile yayılacak
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