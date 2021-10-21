İlk yerli şanzıman

FORD Otosan
, 58 milyon euroluk yatırımla 230 mühendisin geliştirdiği Türkiye
'nin ilk yerli şanzımanını Eskişehir
fabrikasında tanıttı. Yerli şanzımanla Ford Trucks
'ın ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı yüzde 90'lara ulaşacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "Ford Otosan, bu yatırımıyla Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabetçi gücüne büyük katkı sunacak. Şanzımanlar, 40'ı aşkın ülkeye ihraç edilecek" dedi. Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç
, "Uzun vadede bu ülkeye yatırım yapan kazanır" dedi.