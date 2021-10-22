Çevre dostu yatırımları destekliyoruz

BANKA bu krediyi deniz kirliliğinin azaltılması, önlenmesi ve denizlerimizin korunmasına yönelik kullanılmış suların iyileştirilmesi ve yeniden kullanılarak geri dönüşümünün desteklenmesi amacıyla sunuyor. Bu kredi ile atık su arıtma ve atık su geri kazanım tesisi yatırımı yapmak veya mevcut atık su arıtma ve geri kazanım tesislerini iyileştirmek isteyen işletmeler, finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılayabiliyor.
DENİZLERİ KORUMAK İÇİN ÇEVRECİ KREDİ
Krediye ilişkin açıklama yapan İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, şöyle dedi: "Özellikle Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj ve diğer sorunlar, bize denizlere yönelik koruma tedbirli çalışmalar yapmamızın ve çevreye ilişkin uzun vadeli stratejiler oluşturmamızın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Banka olarak bizim yaptığımız bazı işlerin faydasını gelecek nesiller de görür. Zamansızdır; bugünün işi gibidir ama aynı zamanda yarını da kurtarır. Denizleri Koruyalım Kredisini; su kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması ile su kaynaklarının kalitesinin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla, firmaları ilgili yatırımlara teşvik etmek için sunuyoruz. Kredi kapsamında özellikle kıyı şeritlerimize yakın bölgelerde, ırmak nehir havzalarında denizlerin korunmasına atık arıtma tesisi yaparak katkı sağlamak isteyen veya mevcut su arıtma tesislerini iyileştirmek isteyen işletmelere yönelik uygun faiz oranlı ve geri ödemesiz dönemli, esnek ödeme planlı koşullarda kredi imkanı sağlıyoruz." İş Bankası, Global Compact Türkiye
tarafından hayata geçirilen, kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesini taahhüt altına alan Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'nin ilk imzacıları arasında yer alıyor.