Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'da düzenlenen Çorum Tarım ve Hayvan Fuarı'na katıldı. Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksinde düzenlenen fuarın açılış törenine Bakan Pakdemirli'nin yanı sora, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı. 180 firmanın katıldığı fuarın açılış töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, tarımsal yatırımlar ile ilgili açıklamalar yaptı.



"GEÇEN YIL TARIMSAL HASILAMIZ 337 MİLYAR LİRAYA ULAŞARAK CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI"



Türkiye'de tarım sektörünün büyümeye devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, "Bildiğiniz gibi üreticimiz, bin bir emek ve alın teri akıtarak üretmeye devam ediyor. Çiftçimiz ürettikçe tarımsal üretimde önemli mesafeler kat ediyoruz. Ülkemiz, mera dahil toplam tarım alanında dünyada 31. sırada olmasına rağmen; tarımsal hasılada Avrupa'da 1 inci, Dünya'da ise ilk 10 içerisinde yer alıyor. İşte bu başarıda az evvel de bahsettiğim gibi çiftçimizin emeği, alın teri var. Tarım sektörü son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme gösteriyor. Tarım, bu yılın ilk altı ayında da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam etti. Su ve sulama alanında yaptığımız yatırımlar, tarımsal hasılamıza pozitif yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İklim değişikliği, pandemi ve diğer birçok küresel soruna rağmen, bitkisel üretimdeki artışlar, hayvancılıktaki gelişmeler bizleri sevindiriyor. Tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımız da inşallah geçen yılın üstüne çıkacak. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2021 yılı ilk 8 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 13,7 milyar dolar, dış ticaret fazlamız ise yüzde 78 artarak 4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz tarımını bu seviyelere yükselten tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



"3 YILDA TARIMSAL DESTEKLERİ YÜZDE 65 ARTIŞLA 24 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK"



Tarıma destek veren politikaları hayata geçirdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Bakanlık olarak bizlerde, desteklerimizle, tarımsal inovasyona ve teknolojinin gelişmesini sağladığımız katkıyla sizlerin hep yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı çok geniş bir görev ve sorumluluk alanı üstlendi. Bakanlığımızın ana unsurlarından olan tarımsal üretimi, gıda güvenliğimiz açısından baş üstünde tutuyoruz. Bu kapsamda; çiftçimizin, üreticimizin hem destek hem yatırım hem de alım fiyatlarıyla arkasında duruyoruz. Bildiğiniz gibi 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı sistemi sonrasında hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. İnşallah; 2022 yılında bu miktarı 26 milyar liraya çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz" diye konuştu.



"SU BİZİM BÜTÜN POLİTİKALARIMIZI BELİRLEYEN ANA KAYNAKTIR"



İklim değişinin tarım üzerindeki etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Pakterli, "İklim değişikliği ve küresel ısınma Dünya gündeminin öncelikli konularından. Bakanlık olarak bizler de, bu sürecin bilincinde olarak, 'İklim Değişikliği ve Tarım' konulu çalıştaylarımızla süreci tüm yönleriyle değerlendirdik. Bu çalıştaylarda, iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkileri değerlendirilecek, çözüm önerileri ortaya konulacak, kısa ve uzun vadede alacağımız tedbirleri içeren bir sonuç raporu hazırlayacağız. İklim değişikliğinin etkilerini de katarak, hem politikalarımızı, hem de sahadaki projelerimizi doğru planlayarak etkin şekilde uygulayacağız. Diğer taraftan, su bakanlık olarak bizim en çok üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Su bizim bütün politikalarımızı belirleyen ana kaynaktır, en önemli öznedir" şeklinde konuştu.



"DESTEKLER İLE BUGÜNÜN DEĞİL, YARININ GIDASINI DA GARANTİ ALTINA ALIYORUZ"



Tarımsal üretimde verimin arttığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Ar-ge teknolojilerimize sağladığımız destekler ile bugünün değil, yarının gıdasını da garanti altına alıyoruz. Son 19 yılda Türkiye ortalaması olarak dönüme buğday verimi yüzde 41, şeker pancarı verimi yüzde 54, ayçiçeği verimi yüzde 84, mısır verimi yüzde 124 artmıştır. Bunun anlamı şudur: 20 dönüm tarlası olan; bir buğday üreticisinin tarlası şimdi 28 dönüme, şeker pancarı üreticisinin 30 dönüme, ayçiçeği üreticisinin 36 dönüme, mısır üreticisinin 44 dönüme denk gelmektedir. Ve bunu da ilave bir tarla almadan, cebinden para harcamadan yapmıştır. Hayvancılıkta da benzer tabloları görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÇORUM'A YAKLAŞIK 308 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ ÖDEDİK"



Çorum ile ilgili yapılan yatırımlardan bahsederek sözlerini sürdüren Bakan Pakdemirli, şu ifadelere yer verdi:



"Çorum özelinde de Bakanlık olarak, bu coğrafyayı daima stratejik tarımsal üretim alanlarından biri olarak görüyoruz.Çorumlu çiftçilerimize, son 19 yılda 8,4 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal Kalkınma desteklerimiz kapsamında; Çorum'a yaklaşık 308 milyon lira hibe desteği ödedik. Son 19 yılda 120 bin hektar arazide çalışma yaparak 70 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 18 mesire yeri ve 7 bal ormanı tesis ettik. Yine son 19 yılda Çorum'a toplam 2,7 milyar kira yatırımı yaparak, 6 içme suyu, 12 baraj, 3 gölet, 17 sulama tesisi, 70 taşkın koruma tesisi ve 5 HES tesisi olmak üzere toplam 113 tesisi hizmete aldık. Tabi bundan sonra da Çorum'u bölgesinin parlayan bir yıldızı olarak görmek için destek ve yatırımlara devam edeceğiz."