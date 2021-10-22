TMSF’nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım

FAALIYETLERİNİ durdurmuş haldeyken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
'nun (TMSF
) kayyımlığına devredilen Nurkay Makina
'nın satışı için düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı. Sakarya Akyazı
'daki fabrikasında KİLMAK markasıyla kaynak makinaları üreten şirketin fabrika binası, makina ekipman ve markalarından oluşturulan "Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ekonomiye ve istihdama katkı için bugüne kadar dört defa satışa çıkarılmıştı. Kapalı zarfta verilen 15.8 milyon TL'lik teklif üzerinden başlayan açık arttırmada, katılımcılar arasında yaşanan yoğun rekabetin ardından en yüksek teklif 26 milyon 78 bin TL'ye (KDV dahil) ulaştı. Böylece, TMSF tarafından bağımsız denetim şirketlerine yaptırılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen muhammen bedelin yüzde 40 üzerine de çıkılmış oldu. TMSF Fon Kurulu
tarafından da satış onaylandı.