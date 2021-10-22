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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Türkiye akaryakıtta ucuz ülkelerin başında

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye akaryakıtta ucuz ülkelerin başında

Türkiye'nin akaryakıtta en az vergi alan 7. ülke olduğunu belirten EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, "Eşel mobil sistemiyle 34 milyarlık vergiden feragat edildi" dedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 dalgası nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde enerji ve akaryakıt fiyatlarında yüzde 100'leri aşan zamlar yaşanırken, Türkiye geliştirdiği çözümlerle vatandaşı zamlara karşı olabildiğince korumaya çalışıyor. Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, Türkiye'nin akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumunda olmasına rağmen eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV nedeniyle OECD ülkeleri arasında akaryakıtta KDV dışında vergi almayan tek ülke konumunda olduğunu belirtti. Aktaş, "Şayet devlet bu koruma kalkanını devrede tutmasaydı fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira daha eklenecekti" şeklinde konuştu.

KDV DIŞI VERGİ YOK
Aktaş, şöyle devam etti: "Avrupa'da akaryakıt fiyatlarına baktığımızda vergi oranı olarak OECD ülkeleri arasında Türkiye akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumunda olmasına rağmen eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV nedeniyle OECD ülkeleri arasında akaryakıtta KDV dışında vergi almayan tek ülke. Vergi Almanya'da yüzde 63.9, Fransa'da yüzde 64.4 ve İngiltere'de ise yüzde 65.1'dir. Normal şartlarda Türkiye ise yüzde 52.7 oranı ile benzinden en az vergi alan yedinci ülke konumunda iken halkı akaryakıt zamlarından korumak için geliştirdiği eşel mobil sistemi ile bu oranı sıfıra çekmiştir. Bu oranın şu ana kadar bir yıllık maliyeti de yaklaşık 34 milyara ulaşmıştır. Açıklanan enflasyon raporuna göre bu rakamın yıl sonunda 46 milyar liraya ulaşması beklenmektedir."

LİTRESİ 11 LİRAYA ÇIKABİLİRDİ
DEVLETİN eşel mobil sistemini geliştirmemiş olması halinde fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira KDV eklenmek zorunda kalınacağına dikkat çeken Fesih Aktaş, "Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demekti. Görüşümüz devletin vergisel kaynaklarının çeşitliliğini ve tahsilatlarını geliştirerek ÖTV'den kaynaklı bu kaybını telafi etmek yoluna gidip eşel mobil sisteminden gelen yükü taşımaya devam edeceği yönündedir" ifadelerini kullandı.

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Türkiye akaryakıtta ucuz ülkelerin başında
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