Daikin 2050 yılında sera gazı emisyonunu ‘sıfır’a indirecek

Türkiye
Paris İklim Anlaşması'nı hayata geçirmek için adımlar atarken şirketler, bu konuda öncü uygulamalarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Tüm üretim ve yönetim süreçlerini sürdürülebilirlik politikaları üzerine geliştiren Daikin
, 2050'de sera gazı emisyonunu net sıfıra indirmeyi hedefliyor.
YERLİLEŞTİRME PROJESİ
Daikin Türkiye
, bu yöndeki çalışmalarını 122 sayfalık 'Sürdürülebilirlik Raporu'nda yayımladı. Raporda, tedarik zincirinden lojistiğe, Ar-Ge'den çevre vizyonuna, operasyonel verimlilikten iklim değişikliği ve enerji politikalarına, su ve atık yönetiminden insan kaynakları yönetimine dair tüm süreçler verilerle anlatılıyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Daikin, ürünlerinde enerji verimli inverter teknolojisi ve daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu akışkan olan R-32 ile verimliliği artırırken ozon tabakasına zararı önledi. Yerlileştirme projesi ile Türkiye'den aldığı ürünlerle 2 milyon euro maliyet avantajı sağlayan şirket, nakliye gideri ve yakıt tüketimini düşürerek karbon emisyonunu azalttı.
1 MILYON AĞAÇ DİKECEK
Temmuz 2020'de devreye alınan GES projesiyle Hendek
'teki fabrikasının enerjisini buradan elde eden Daikin Türkiye, sera gazı emisyonlarını yüzde 63 azalttı. Su tüketimini titizlikle takip eden şirket, 14 bin 500 metreküp su tasarrufu sağladı. Çeşitli uygulamalarla aydınlatmada yüzde 70, doğalgazda ise yüzde 30 tasarruf etti. 513 ton atığı geri kazandırdı. Ar-Ge'ye büyük önem veren şirket, bu departmana 22 milyon TL bütçe ayırdı. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik gereği Tüm Daikin servis personeli F-Gaz Sertifikası aldı. 2050'ye kadar 1 milyon ağaç dikecek olan şirket, Daikin ormanları kuracak.
ŞEHRE, DÜNYAYA INSANA DEĞER KATACAK
DAIKIN Türkiye CEO'su Hasan Önder
, son yıllarda iklim değişikliğine paralel küresel sıcaklıkların da artmasıya birlikte iklimlendirme ürünlerinin toplumları destekleyen altyapıların önemli bir parçası haline geldiğini söyledi. Daikin olarak iklim değişikliği ile mücadelelerini üç ana başlıkta topladıklarını anlatan Önder, "Bunları şehirlere, dünyaya ve insanlara değer katmak olarak özetleyebiliriz. Global hedeflerimizi bu ana başlıklarda eylemlere dönüştüreceğiz. 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi koyduk. 2030'da bunun yüzde 50'sini yakalamayı planlıyoruz" dedi.