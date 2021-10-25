Devekuşu yumurtası 180 liraya alıcı buldu

Bursa
'nın Yıldırım
ilçesi Teleferik Kuş Severler Derneğinde her hafta kuş mezatı düzenleniyor. Mezatta kuşların dışında farklı ürünlerde çıkıyor. Mezatta çıkan bir deve kuşu yumurtasını ilk defa gören kuş severler açık arttırmaya çıkan deve kuşu yumurtasını almak için bir biriyle kıyasıya yarıştı. Mezata ilk defa çıkan deve kuşu yumurtası 180 liraya satıldı. T+++eleferik Kuş Severler Derneği Başkanı Hasan Küçüksarı, "Burada kuş meraklıları her hafta bir araya gelip mezata çıkan kuşları almak için mücadele veriyor. En yüksek fiyatı veren kuşun sahibi oluyor" dedi. Yumurtayı mezatta alan Kaan Sarı
, "Bende kuş meraklısıyım buraya kuş almaya geldim. Deve kuşu yumurtası çıkınca almaya karar verdim. Daha önce hiç deve kuşu yumurtası yemedim bu yumurtayı kırıp tadına bakacağım" diye konuştu. İHA