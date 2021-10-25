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Haberler Ekonomi Haberleri İTO Başkanı Avdagiç: "Faiz indiriminin pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz"
Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:14

İTO Başkanı Avdagiç: "Faiz indiriminin pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz"

AA
İTO Başkanı Avdagiç: Faiz indiriminin pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün pek çok sektöre olumlu yansımaları olacağını bildirdi.

Şekib Avdagiç, kamu bankalarınca kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son iki Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz indirim kararlarının kamu bankaları tarafından desteklenmesinin iş dünyasının yeni yatırımlarını teşvik edeceğini belirtti.

Bugün 3 kamu bankasının açıkladığı 200 baz puana kadarlık faiz indiriminin kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşüreceğini kaydeden Avdagiç, "Spot, taksitli, kredili mevduat gibi tüm kredi türlerinde indirim var. Hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün, pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı." ifadelerini kullandı.

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İTO Başkanı Avdagiç: "Faiz indiriminin pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz"
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