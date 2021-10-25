Türkiye’de trafiğe kayıtlı 25 milyon 22 bin 960 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Eylül sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyon 22 bin 960 oldu. Bu taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARADA 1 MİLYON 60 BİN 280 ARAÇ

Açıklanan verilere göre Doğu Marmara Bölgesinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 1 milyon 60 bin 280 oldu. Doğu Marmara Bölgesindeki illere bakıldığında ise Kocaeli'nde araç sayısı 439 bin 622, Sakarya'da 309 bin 347, Düzce'de 119 bin 525, Bolu'da 120 bin 784, Yalova'da ise 71 bin 2 oldu.

KOCAELİ'NDE 439 BİN 622 ARAÇ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara'da trafiğe kayıtlı en fazla araç bulunan il 439 bin 622 araç ile Kocaeli oldu. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 261 bin 834 otomobil, 9 bin 485 Minibüs, 7bin 7 Otobüs, 80 bin 241 Kamyonet, 24 bin 198 Kamyon, 36 bin 638 Motosiklet, 18 bin 771 Traktör, bin 448 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.