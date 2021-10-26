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Giriş Tarihi: 26.10.2021

90 milyon liralık sosyal yardım

90 milyon liralık sosyal yardım
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacaklarını bildirdi. Bakan Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin dün başladığını belirtti. Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlara 51.6 milyon TL; zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına yaklaşık 23.5 milyon TL, anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 11.1 milyon TL yatırılacağını söyleyen Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit gibi kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de 3.6 milyon lira destekte bulunacaklarını aktardı.
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90 milyon liralık sosyal yardım
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