Bursa tarım ihracatında rekora koşuyor

Türkiye
tarımının önde gelen illerinden biri olan Bursa
, tarıma dayalı ihracatta yeni bir rekora doğru koşuyor. 2020'de 997 milyon 195 bin dolarlık tarım ihracatı yapan şehir, bu rakama bu yılın ilk 9 ayında yaklaşarak 905 milyon 288 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. SABAH İl Buluşmaları kapsamında bir araya geldiğimiz Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa'nın tarımsal üretim değerinde ülkemizde 11. sırada yer aldığını bildirdi. Türkiye'deki toplam tarım ihracatının yüzde 5'inin Bursa'dan gerçekleştirildiğini belirten Matlı, "Türkiye İhracatçılar Meclisi
verilerine göre 2020 yılında Bursa 997 milyon 195 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bursa bu yılın ilk 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.9'luk bir oranda artış göstererek, 905 milyon 288 bin dolar ihracata ulaştı. Yıl sonunda tarım ihracatımızın 1 milyar doları aşacağını düşünüyoruz" dedi.
AHUDUNUN YÜZDE 98'İNİ ÜRETİYOR
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın ilk 9 ayında Bursa'da gerçekleştirilen tarıma dayalı sanayi ürünleri ihracatının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32.5 artarak 916 milyon 272 bin dolara çıktığını anlatan Matlı, "Kentte ortaklaşa yürütülen tüm çalışmalar neticesinde toplam tarımsal üretim değerimiz son 5 yılda artan bir trend sergiliyor" diye konuştu. Türkiye'nin sanayide lokomotif kentlerinden biri olan Bursa'da otomotiv sektörünün yanı sıra, tekstil, dondurulmuş meyve ve sebze, konserve, salça, meyve suyu ve orman ürünleri sektörlerinin önemli yer tuttuğunu belirten Matlı, şöyle devam etti: "Kentimizde tarıma dayalı sektörlerde faaliyet gösteren 790'ın üzerinde tesis bulunurken, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı yaklaşık 32 bin işletme faaliyet gösteriyor. Türkiye şeftali üretiminin yüzde 15'i, şeftali nektarı üretiminin yüzde 63'ü, armut üretiminin yüzde 41'i, ahududu üretiminin yüzde 98'i, salçalık dom ates üretiminin yüzde 28'i ilimizde gerçekleştiriliyor."
TARIMA ÖZEL PROJE LİSESİ
BURSA'DA tarım sektörünün gelişimi için Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nin proje okuluna dönüştürüldüğünü anlatan Matlı, "2019 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında imzalanan 'Mesleki Eğitim İş Birliği' kapsamına alınmasını sağlayarak proje okulu haline dönüştürdük. Yaklaşık 400 dönüm arazi üzerine kurulu bulunan okulumuz, 'Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı', 'Laboratuvar', 'Gıda' ile 'Tarım' alanları olmak üzere 4 branşta 577 öğrenci mevcuduyla hizmet veriyor" dedi. Özer Matlı, protokol kapsamında oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu'yla, okulun eğitim modelini daha dinamik hale getirmek amacıyla planlanan projeleri hızla hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.
KAPANAN DÜKKANIN YERİNE ÜÇ KATI AÇILDI
SANAYİ, ticaret, turizm ve öğrenci şehri olan Bursa, güçlü ekonomisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Pandemi döneminde yaşanan zorlu koşullara rağmen yatırımlarını aralıksız sürdüren Bursa'da sanayinin yanı sıra esnaf ve sanatkârlar da girişimci ruhuyla öne çıkıyor. Pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle ilde bazı esnaflar kepenk indirse de şehrin girişimci insanlarının etkisiyle kapanan iş yerinin üç katından fazla dükkan kapılarını açtı. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin verilerine göre, 2020'den bugüne 7.889 esnaf dükkan kapatırken, aynı dönemde 24.499 yeni işyeri açıldı. Buna göre 2020 yılında 4.217 işyeri kapanırken 15.406 yeni işyeri hizmete başladı. Bu yılın başından 22 Ekim tarihine kadarki verilere göre 10 aylık dilimde ise 3.672 işyeri kapanırken, açılan işyeri sayısı ise bunun tam üç katı oldu. Bursa'da bu yılın 10 aylık döneminde 9.093 yeni işyeri açıldı.
12 MİLYON TL'LİK DESTEK
SABAH İl Buluşmaları kapsamında bir araya geldiğimiz Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak, Bursa esnafının girişimci ruha sahip olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle dünya da biz de çok zorlu bir dönemden geçtik. Birçok işyeri kapandı, kiralarımız ve ödemelerimiz birikti. Ancak yaşanan tüm zorluklara rağmen Bursa esnafı ülkesine olan inancını kaybetmedi. Şehrimizde pandemi döneminde 7.889 esnaf dükkan kapatırken, aynı dönemde 24.499 yeni işyeri açıldı" dedi. Bu zorlu dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yanlarında olduğunu her zaman hissettiklerini anlatan Tak, şunları anlattı: "Büyükşehir Belediyemiz esnafımızın yaşadığı zor dönemde küçük bir nefes almalarını sağlamak için ihtiyaç sahibi ailelere 150'şer liralık çek verdi. Bu çeki aileler belediyemizle anlaşmalı ve odamıza kayıtlı, kırtasiye, bakkal, konfeksiyon mağazaları, elektronik mağazalarında kullandı."
MİLLİ EĞİTİM İLE İŞBİRLİĞİ
ESNAFLIKTA usta-çırak ilişkisinin çok önemli olduğunu vurgulayan BESOB Başkanı Arif Tak, "Ancak her sektörde olduğu gibi biz de personel bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu sorunun çözümü için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile irtibata geçtik. Onlarla işbirliği yapıyor, eğitim desteği alıyoruz" dedi. Teknolojinin çok ilerlediğini anlatan Tak, "Esnafımızın da bu sürece uyum sağlaması gerekiyor. O nedenle Milli Eğitim Müdürlüğü ile zaman zaman eğitimler düzenliyor, esnafımızın yeni çağa ayak uydurması içind estek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
ALACAKLARINI ERTELEDİLER
Pandemi
döneminde hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinin desteklerini hissettiklerini anlatan Tak, "Bu dönemde belediyeler alacaklarını da erteledi. Bu da bize ciddi bir nefes aldırdı" diye konuştu. 1 Temmuz'dan itibaren normalleşmeyle birlikte şehir esnafının da işlerinin açılmaya başladığının altını çizen Tak, "Şu anda toparlanma başladı. Eğer aksi bir durum yaşanmazsa esnafımızın daha da rahatlayacağını ve biriken borçlarını da ödemeye başlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Osman ALTINIŞIK
Evliyalar ve müzeler kenti Bursa
Sabah Gazetesi
iller buluşması kapsamında son durağımız Bursa
'dayız. Kadim kent Bursa
'yı yeniden keşfetmek için tarihin başkenti İznik'ten yola revan olduk. Tarihin izlerini sürmek için doğru adım İznik.
Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta
gezimize eşlik ediyor. Dört ayrı medeniyete başkentlik yapmış olan İznik, UNESCO Dünya Mirası
aday listesinde yer alıp tarihi, doğası ve çini üretimi ile ziyaretinizin her ânını dolu dolu geçireceğiniz bir cazibe merkezi. İznik
'te ilk uygarlık izlerinin MÖ 4000
yıl öncesine kadar dayanıyor... Ancak toplu yerleşmeler MÖ 2500
yıllarında höyüklerle ortaya çıkmış. İznik
ilçesinde dört önemli höyük var. Çakırca,
Karadin, Yüğücek
ve Çiçekli
höyükleri. Bu höyüklerin geçmişi MÖ 2500
yıl öncesine dayanmaktadır. Dahası için İznik
keşfinizi bekliyor. İlk günün akşam saatlerinde Bursa
'ya ulaşıyoruz. Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın
ev sahipliğiyle keşfe devam ediyoruz. Başkan Aktaş,
insan odaklı projeleriyle vatandaşa dokunuyor. Sitemi de yok değil... Kentte sanayi sektöründe ara eleman bulmakta zorlanıldığının altını çiziyor. Bursa
'da 180 bin Suriyeli
, Afganlı
ve diğerleriyle birlikte toplam 230 bin göçmen
kayıtlara girmiş. Bursa
'daki iş yükünü göçmenler taşıyor. Sanayi kenti Bursa
'da tarım son yıllarda yeniden keşfedilmeye başlanmış. Yeni tarım sahalarını beyaz yakalılar hâkim... 'Taklit aslını yaşatır'
diyor Başkan Alinur Aktaş
... Ve ekliyor; Biz taklit edilen bir belediyeyiz...
Örnek belediyecilik çalışmalarına imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi
, vizyonel projelerini diğerleriyle paylaşıyor. Bursa
'yı yıkarak güzelleştiriyor Başkan Alinur Aktaş...
Mevlüt TEZEL
Enerjisi yüksek bir şehir
Bursa gezisinde dikkatimi en çok çeken kentteki dinamizm ve enerjiydi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
ve kentin ticaret-sanayi alanında ileri gelenlerinde katıldığı kahvaltı buluşmasında da aynı enerjiyi hissettim. Gezimizde Aktaş'ın Bursa projelerini görme fırsatımız oldu. Trafik sorununa 'akıllı kavşak
' çözümü, Kart-16 uygulaması, 70 bin riskli bina için depreme hazırlık, esnafa öğrenciye yapılan yardımlar vs. Aktaş'ın Bursa için özveriyle çalıştığı anlaşılıyor. Tarihi Çarşı ve Hanlar
Bölgesi'ndeki görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımdan sonra bu alanın eski ihtişamına kavuşacağı söyleniyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan 'Yeşil Bursa
'da keyifli bir gezi için alternatif çok. Beni en çok etkileyen Gökmen Uzay Havacılık Merkezi
'ydi. Alanında Avrupa'nın en büyüğü olan bu interaktif merkeze çocuklarınızı mutlaka götürün. Dönüşte de Türkiye'nin en büyük kitapçısı BKMKitap'a uğrayın. Bir İstanbullu olarak bu iki yeri kıskandım doğrusu.
İdil ÇİMRİN
Bursa mutfağında göçmen etkisi
Sabah il buluşmaları etkinliği kapsamında İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Karagöz ile Hacivat
'ın memleketi Bursa'ya konuk oluyoruz... İlk bakışta direkt Osmanlı lezzetlerinin hakim olduğunu gözlemlesem de, Bursa mutfağını biraz inceleyince göçmen etkisini
hemen fark ettim. Bursa'ya özgü en meşhur sokak lezzetlerini bizzat yerlerinde tadıp değerlendirince de Evliya Çelebi
' ye hak vermemek elde değildi... Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde "Çeşit çeşit ve sulu üzümü, kayısısı, sulu kirazı, başka yerde bulunmayan ve tanesi kırk dirhem gelen kestanesi en meşhur olan ürünlerindendir. Kestaneyi yarıp, kirde kebabıyla şişte pişirdikten sonra kebap yağı ile karıştırılırsa nur gibi olur. İnsan yemeğe doymadan ölürse şehit olur derecede lezzetli kestanesi vardır" demiştir.