Halka açılma sonrası beşe katlanacak

BİR
yandan pandemi diğer yanda hızla gelişen e-ticaret kağıda olan talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı. Startejik bir sektör haline gelen kağıt sektöründe Türkiye
'de yeni yatırımlar yolda. Kağıt sektörünün başlıca oyuncularından biri olan Konya Kağıt da halka arza hazırlanıyor. Firmanın halka arzdan sonraki ana hedeflerinden biri özellikle kağıt üretiminde ithal edilen ürünleri Türkiye'de üretecek yatırımları yapmak. Türkiye'nin ofset kağıt üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Konya Kağıt'ın Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe
, 2021'de dokuz ayda 469 milyon liralık bir ciroya ulaştıklarını belirtti.
500 MİLYON $ AÇIK KAPANIR
Efe, "2021 yılını 600 milyonla kapatırız. 100 milyonu da ihracat olacak. Halka arz sonrası yapacağımız yatırımlar da şu anda hazır. Yedi yıllık bir plan belirledik. Firmanın cirosunu 3 milyar liraya kadar ulaştırmış olacağız. Bristol kağıdı ve mobilyalarda MDF'lerde kullanılan balans kağıtları üreteceğiz. Yeni yatırımlarımızla da Türkiye'nin milyar dolara varan ihracatının da önüne geçmek istiyoruz" dedi. Türkiye'nin yılda 250 bin ton Bristol kağıdı ithal ettiğini ve ton başına maliyetinin bin 500 dolar olduğunu belirten Tunç Efe, "Bu rakamları çarpınca 375 milyon dolarlık bir rakam ediyor. 70 bin ton da bardak kağıdı ithalatımız var. Bunun da tonu bin 400 dolar. Kaplama yaparsanız bin 800 dolara kadar çıkıyor. 98 milyon dolar da buradan. Yani toplamda biz tüm tüketimi içeride karşılayacak olursak en kötü ihtimalle 473 milyon dolarlık bir dış ticaret açığını kapatmış oluruz" şeklinde konuştu.
SELÜLÖZ ÜRETİMİ YAPILMALI
TÜRKIYE'DE selüloz üretiminin 60 bin ton olduğunu vurgulayan Tunç Efe, "Selülöz gibi hammadde fiyatlarında ciddi artışlar var. Bu nedenle stoklayarak ilerliyoruz. Yükseleceğini öngördük ve ciddi bir stok yaptık. Geçen senenin ortalaması 450 dolardı. Şu anda bin dolarlar mertebesinde. Selülözü çok iyi takip edebilmemiz lazım. En büyük tüketicisi Çin'i yakından takip ediyoruz. Sektörde katma değerli ürünlere odaklanmak lazım. Bristol ve balans kağıtları üretimi de böyle bir şey. Bu kağıtların üretimi mobilya sektörünün de işine yarayacak. Onların da maliyetlerine olumlu yansıyacak. Aynı zamanda ithalatlarını da azaltacak bir hamle" şeklinde konuştu.
İHLAS HABER AJANSI HALKA ARZ OLUYOR
İHLAS Holding
bünyesinde yer alan İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) halka arz oluyor. İHA'nın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 4.60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka arzına ise Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek. İHA'nın halka arzına SPK tarafından onay verilmesiyle birlikte, İhlas Grubu'nun halka açık şirket sayısı 6'ya yükselecek. İhlas Holding'in yanı sıra İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik, İhlas Gayrimenkul ve İhlas Ev Aletleri hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor