Mark Zuckerberg, Apple’a yeniden ateş püskürdü! Milyonlarca işletmeye zarar vermekten başka bir işe yaramıyor!

Facebook CEO'su Apple'ın yaptığı değişikliklerin şirket üzerindeki etkisine rağmen, Facebook'un yaptığı yatırımlarla zaman içinde ters esen rüzgarları da yönetmeyi öğrendiğini, daha fazlasını da öğreneceğini de açıkladı.

Konuyla ilgili olarak başka bir eleştiri de Facebook COO'su Sheryl Sandberg'den geldi. Sandberg, iOS'un değiştirilen gizlilik özelliklerinin Apple'ın kendi reklamcılık işine avantaj sağladığını belirtti.