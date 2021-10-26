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Haberler Ekonomi Haberleri Mark Zuckerberg, Apple'a yeniden ateş püskürdü! Milyonlarca işletmeye zarar vermekten başka bir işe yaramıyor!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:31

Mark Zuckerberg, Apple'a yeniden ateş püskürdü! Milyonlarca işletmeye zarar vermekten başka bir işe yaramıyor!

Mark Zuckerberg, Apple’a yeniden ateş püskürdü! Milyonlarca işletmeye zarar vermekten başka bir işe yaramıyor!

Apple, iOS 14.5 güncellemesiyle birlikte iPhone'lara Uygulama Takibi Şeffaflığı isimli özelliği ekledi. Bu özellikle birlikte uygulamaların, kullanıcıların eylemlerini takip etmesi, izne bağlandı. Böylece kullanıcılar herhangi bir uygulamanın kendisini takip edip, etmemesini seçebiliyor. Facebook, Uygulama Takibi Şeffaflığı yüzünden uzun zamandır arasının kötü olduğu Apple'a tepki göstermişti. Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, bu konuda Apple'ı bir kere daha eleştirdi.

Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, Apple'ın sadece Facebook'a değil, milyonlarca küçük işletmeye zarar verdiğini vurguladı.

Zuckerberg, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliği ve bunun reklamcılık sektörü üzerindeki etkisi nedeniyle Facebook'un "gelir dalgalanmalarını" yaşadığını belirtti. iOS'un gizlilik özelliklerinin "zor zamanlarda" reklam platformlarına güvenen küçük işletmeleri etkilediğini belirterek eleştirdi.

Facebook CEO'su Apple'ın yaptığı değişikliklerin şirket üzerindeki etkisine rağmen, Facebook'un yaptığı yatırımlarla zaman içinde ters esen rüzgarları da yönetmeyi öğrendiğini, daha fazlasını da öğreneceğini de açıkladı.

Konuyla ilgili olarak başka bir eleştiri de Facebook COO'su Sheryl Sandberg'den geldi. Sandberg, iOS'un değiştirilen gizlilik özelliklerinin Apple'ın kendi reklamcılık işine avantaj sağladığını belirtti.

Kısa süre önce Phone Arena ve farklı haber sitelerinde, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğinin kullanıma sunulmasından sonra Apple'ın Search Ads isimli reklam hizmetinin büyüdüğü raporlanmıştı.

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Mark Zuckerberg, Apple'a yeniden ateş püskürdü! Milyonlarca işletmeye zarar vermekten başka bir işe yaramıyor!
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