Marmaris, İskandinav pazarında yükselişe geçecek

Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, özellikle turizm sektöründe yeni değişkenlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Kısıtlama tedbirleri ve karantina koşullarının ardından ülkelerarası turizm ilişkileri durağan seviyesine gerilemek zorunda kaldı. Bu nedenle özellikle Marmaris'te turizm paydaşlarına alternatif destinasyonlar eklenmesi için kollar sıvandı. Marmaris Belediyesi ve MTO öncülüğünde, TÜRSAB, GETOB ve Dalaman Havalimanı iş birliğinde, uzun yıllar önce İskandinav ülkeleri ile olan turizm ilişkilerinin yeniden canlandırılması için turizm paydaşları bir araya geldi.

Marmaris'te düzenlenen İskandinav Ülkeleri İş Geliştirme Toplantısında, turizm sektörünün önde gelen firma ve yetkilileri bir araya geldi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, TÜRSAB Marmaris BTK Başkanı Suat Esin, YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türk Hava Yolları, Corendon Airlines, Anadolu Jet, Sun Express hava yolu firmalarının yanı sıra, Aurinkomatkat, Network Travel, Destination Services, DER Touristik Nordic, Mixx Travel, Sunweb Group, On the Beach Tours ve Summer Tour, TUI Dalaman gibi bölgede faaliyet gösteren tur operatörü firmaları ve seyahat acentelerinin yetkilileri de katıldı. Toplantıda İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya ülkelerinde turizm potansiyelini artırmak ve Marmaris'e bu ülkelerden turist getirebilmek için karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

İLK UÇUŞ MAYIS AYINDA BAŞLIYOR

Toplantı sırasında yaşanan gelişmelerden biri de Dalaman-Kopenhag arasında 6 Mayıs tarihinde tarifeli ilk uçuşun başlayacağı haberi oldu. Sun Express firmasının gerçekleştireceği uçuşa, 25 Haziran tarihinde Corendon Airlines da katılarak Dalaman-Kopenhag hattındaki tarifeli sefer sayısı haftada üç olacak. İskandinav ülkeleri ile Dalaman arasında uçuş seferlerinin artırılması için yapılan görüşmeler sırasında duyurulan bu haber, diğer hava yolu firmaları ve acenteler tarafından oldukça olumlu bir gelişme olarak karşılandı.

MARMARİS, İSKANDİNAV PAZARINDA CİDDİ OYUNCU OLABİLİR

Toplantı sırasında söz alan acente ve hava yolu firmaları yetkilileri, Marmaris'in İskandinav pazarında önemli bir oyuncu olabileceğini belirtti. Bölge insanının turizm tercihlerinin Marmaris'te karşılanabilir olduğunu söyleyen yetkililer, iyi bit tanıtım çalışmasının ardından yeniden yoğun bir turizm ilişkisinin inşa edilmesinin önünde hiçbir engel olmadığına işaret etti. İskandinav turisti hakkında püf noktaları da veren acente ve havayolu firmaları yetkilileri, pandeminin ardından butik tatil tercihlerinin öne çıktığını, bu anlamda Marmaris'in şansının yüksek olduğunu ifade etti.