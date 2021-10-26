TEKNOSAB 2022’de açılıyor

Türkiye
'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacak mega endüstri bölgelerinin ülkemizdeki ilk örneği olan Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçiyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, TEKNOSAB'ın kamulaştırma süreçlerini 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayıp, bölgeyi yatırıma hazır hale getirdiklerini belirterek, "Bölgemizde ilk fabrikalar yükselmeye başladı. Gelecek yılın ilk çeyreğinde TEKNOSAB'daki fabrikalar üretime başlamış olacak" dedi. Burkay, BTSO'da göreve başladıkları 2013 yılından itibaren Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle bütünleşen projeleri hayata geçirdiklerine işaret etti. Başkan Burkay, "TEKNOSAB başta olmak üzere Bursa Model Fabrika
, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi
ve mükemmeliyet merkezlerinin yer aldığı BUTEKOM'un yanı sıra hazırlıkları süren KOBİ OSB
projesiyle de güçlü bir geleceğin temellerini oluşturduk" diye konuştu.
40 MİLYAR $'LIK İHRACAT
BTSO olarak başlattıkları sanayide nitelikli dönüşüm hamlesi ile Bursa
'yı yeni ekonomiye hazırladıklarını belirten Burkay, "Yeni nesil sanayi anlayışı bilgi temelli ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanıyor. Düşük katma değerli ürünlerin yerini yenilikçi üretim anlayışı ile üretilen ürünler alıyor. TEKNOSAB, kentimizin 40 milyar dolarlık ihracat hedefine önemli katkılar sağlayacak. Ülkemize daha fazla uluslararası yatırım çekilmesinin de önünü açacak" şeklinde konuştu.
BURSA'DA SON 20 YILDA KURULAN İLK OSB
TÜRKİYE'NİN
ilk organize sanayi bölgesinin 1961'de Bursa'da kurulduğunu anımsatan Burkay, "Son 20 yılda kentimizde kurulan ilk OSB olan TEKNOSAB da tarihe iz bırakacak çok önemli bir proje. Bursa'da son yıllarda sanayicilerimizin en önemli sorunu ölçek ekonomisine uygun büyüklükte yeni yatırım alanı bulamamaktı. Firmalarımız dağınık şekilde fabrikalar kurarak büyümeye çalışıyordu. TEKNOSAB'da büyük ölçekli yatırımlara ev sahipliği yapacağız" dedi.
TÜRKİYE KİLOGRAM İHRACATININ 4 KATI
BURSA'NIN 26 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve 6 milyar doların üzerindeki dış ticaret fazlasıyla tüm şehirler için ilham kaynağı olduğunu belirten Burkay, "Türkiye'nin kilogram başına ihracat birim değeri 1.28 dolarken 4 dolarlık değere ulaşan Bursa, ürettiği mal ve hizmeti dünyada 200'den fazla ülke ve bölgeye ihraç ediyor. Bursa tarihi projelerle yeni bir atılımın eşiğinde" diye konuştu.
GUHEM ŞEHRE YENİ BİR MİSYON YÜKLÜYOR
BTSO'nun Gökmen Projesi kapsamında, Sanayi Bakanlığı'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK'ın destekleriyle hayata geçen GUHEM Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olacak. İbrahim Burkay, "Kentimize kazandırdığımız, Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda uzay ve havacılık yolculuğunda Bursa'ya yeni bir misyon yüklemektedir" şeklinde konuştu. Başkan İbrahim Burkay, kent kimliğine değer katan mimarisiyle prestijli kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen GUHEM'in kurulduğu 13 bin metrekarelik alandaki 154 interaktif düzenekle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer aldığını vurguladı.
Levent TÜZEMEN
Hiperaktif başkan
Dünya Yaşanabilir Şehirler listesinde 28'inci sırada yer alan Türkiye'de ise zirvede bulunan "Yeşil Bursa"yı tam bir işkolik olan ve hiperaktif kimliğiyle ön plana çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş meslektaşlarını kıskandıracak bir anlayışla mükemmel yönetiyor. Osmanlı'nın ilk başkenti olan 6 padişahın ve 20 şehzadenin yattığı Bursa'nın her yerinden tarih fışkırıyor. Kişi başı milli geliriyle AB standartlarını yakalayan nüfusu
3 milyon 100 bini aşan Bursa'da Alinur Başkan'ın yaptığı icraatlara bir göz atalım:
Trafiği rahatlatmak için akıllı kavşaklar yapılmış. Yeni yollar yapılırken tam 13 köprü inşa edilmiş. 159 yeni otobüs hattı devreye girmiş. 271 yeni otobüs alınmış. Halk otobüslerinin yüzde 75'i yenilenmiş
.
İlk kez Bursa'da hayata geçen "Kart 16" uygulamasıyla salgın döneminde 150 bin kişiye gıda paketi dağıtılmış. 20 bin ailenin elektrik, su, internet faturaları ödenmiş. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 250 milyon TL destek sunulmuş. Kart 16 uygulamlasıyla halen 10 binin üzerinde ailenin temel ihtiyaçları karşılanıyor.
Bursa Surları'ndaki Zindan Kapı restore edilmiş. Müzeler AB standartını yakalamış.
Tarihi eserler onarılıyor. Kötü yapılaşma tarihi kirleten binalar yıkılıyor. İstanbul'u 59 bin kişinin terk ettiği dönemde, yaşam kolay ve kaliteli olduğu Bursa'ya 62 bin kişi yerleşmiş.
Alinur Başkan'ın dediği gibi çalışmak isteyen iş buluyor. İznik'te Hristiyanlar için önem taşıyan küçük Ayasofya Camii'ni görmek gerekir. Bu zamana kadar Katolik Kilise'sinin kabul ettiği 21 Konsilin 2'si İznik'te yapılmış. Papa 22'nci konsilin 2025 yılında İznik'te yapılacağının sözünü İstanbul ziyaretinde dile getirmişti.
İsa TATLICAN
Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'dan
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ilk kez 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde bir röportaj için bir araya gelmiştik. İnegöl Belediye Başkanı iken Recep Aktepe'nin istifası ile sürpriz bir şekilde Büyükşehir Belediye başkanı olmuştu. Birçok anket kendisine şans vermezken kısa sürede seçimlere hazırlanmış yüzde 50'ye yakın bir oy
ile ipi göğüslemişti. 2.5 yıl sonra yeni Bursa'dayım. Bursa'daki büyük değişime yerinde şahit oldum. Başkan Alirnur Aktaş ile sabah kahvaltısında uzun uzun Bursa'yı konuştuk. Karşımızda sadece bir belediye başkanı yoktu. Bir tarım bakanı, turizm bakanı veya bir ticaret bakanı gibi konusuna hakimdi. Başkan Alinur Aktaş'ı dinlerken aklıma İstanbul'un bütün sorunlarına kulaklarını tıkayan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. Bursa'da baş döndürücü değişim
yaşanırken İstanbul'u yaşanmaz bir şehir haline getirmeyi nasıl başarmıştık?
Başkan Alinur Aktaş, Bursa ile yatıp Bursa ile kalkarken, Ekrem İmamoğlu Atina'da, Diyarbakır'da, Ankara'da, Antalya'da yönetmeye çalıştığı İstanbul'a ne kadar faydalı olabilirdi?
Cumhurbaşkanı olma hayali ile yanıp
tutuşan, İstanbul gibi dünyanın gözbebeği
olan bir şehri siyasi ihtirasları uğruna basamak
olarak kullanan Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'daki değişimden ve Başkan Alinur Aktaş'tan öğreneceği çok şey var.
Kendinize için güzel bir şey yapın.
Bursa Ulucami'de bir Cuma namazı kılın, bir
açık hava müzesi olan İznik'te bir gün geçirin,
Mudanya'nın Rum mahalelerini gezin,
Gemlik plajlarında Marmara'nın sularına kendinizi
bırakın, İnögöl'de köfte ve Tophane'de
İskender yiyin. İnanın pişman olmayacaksınız..
Osman Bahattin DIRLIK
Billur bir avize Bursa'da zaman
O kadîm, tarihî edâsıyla huzur aşılayan şehir intibaını başarılı şekilde muhafaza ediyor Bursa. Bu özelliği kaybetmeden sürdürülebilir kılmak, zamanımızda her belediyenin harcı değil. Tarih, kültür ve estetik, aslına uygun şekilde bakımlı ve pırıl pırıl, şehrin insanına temas halinde capcanlı. Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında 28, Türkiye'de 1. sırada yer alan Bursa, gastronomisiyle de damaklarda silinmez tatlar bırakıyor. Tanpınar'ın, "Su sesi ve kanat şakırtılarından, Billûr bir âvize Bursa'da zaman" diye betimlediği huzuru aynen barındıran şehir, 2016'da aldığı UNESCO Dünya Mirası tescilini en hak edenlerden biri.