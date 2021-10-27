Başta kadınları ve gençleri ilgilendiriyor... "Sade ve etkin" teşviklerle istihdam artacak





RİSK ODAKLI DENETİM YAYGINLAŞTIRILACAK

Sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınacak verilerden ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veri tabanında yer alan verilerden yararlanılarak yapılacak analizler neticesinde riskli olduğu belirlenen sektör ve iş yerlerine yönelik planlı denetimler yaygınlaştırılacak.

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.

Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek.

Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre, yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.

Yapılan analizler sonucu, kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda, riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektuplar gönderilecek.

Prim tahsilatları artırılacak, sosyal güvenlik sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.

Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak.

Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunun bilişim sistemleri güçlendirilecek. Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması amacıyla altyapının güçlendirilmesi sağlanacak.

Hastalık vaka türünde düzenlenen iş göremezlik raporlarının otomatik olarak ödenmesine ilişkin yazılım çalışması yapılacak.

