İhracatta güç birliği yaparak maliyetleri % 70 düşürdüler

TÜRK
mobilya sektörünün önde gelen markalarından Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek
, Gündoğdu, İşbir, Kilim
ve Nurus
bir araya gelerek 10 milyon lira ödenmiş sermaye ile f-tr Furniture Partners isimli anonim şirketini kurdu. Yurtiçinde rakip olmaya devam edecek olan 8 firma, yurtdışında güç birliği yapacak. f-tr Furniture Partners ile ihracatta maliyeti yüzde 70 azaltacak olan firmalar, toplam 100 milyon dolar olan mobilya ihracatlarını da 5 yılda 250 milyon dolara, cirosunu da 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
f-tr Furniture Partners'ın tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle
, dünyanın 8'inci büyük ihracatçısı konumunda bulunan Türk mobilya sektörünü 2023'te ilk 5'e sokmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda kurulan ortaklığın önemine dikkat çeken Gülle, "Bu markalarımız, daha fazla ihracat adına 6.500 çalışan ve 750 bin metrekare kapalı alanla dünyanın en büyük mobilya fabrikasını kurdu" dedi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul
ise "Sattığımızı üretebilmek için nerede, ne satabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ayrıca küresel ekonomide bizim nitelik ve nicelik olarak ölçeklenmemiz şart. f-tr Furniture Partners'ın kurulması bu iki açıdan çok önemli" diye konuştu. f-tr Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek
de, "Mobilya ihracatındaki yükselişi sürdürülebilir kılmak ve daha ileriye taşımak fikrinden yola çıkarak yurtdışındaki pazarlarda güç birliği yaptık" ifadelerini kullandı.