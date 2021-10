Türkiye’deki Japon yatırımları 2.6 milyar doları geçti

Teknoloji ve sanayi alanında dünyaca ünlü markalara sahip Japonya 'da son yıllarda Türkiye ilgisi dikkat çekiyor. Dış ticaretinde ABD Çin ve Euro Bölgesi ülkelerin ağırlıkta olduğu adanın dış açığı, bu pazarlardaki duraklama nedeniyle artarken, Japon şirketler Afrika gibi yeni bölgeleri keşfediyor. Türkiye'de hemen hemen her sektörde bir Japon yatırımı bulmak mümkün. Otomotivden ambalaja, bankacılıktan gazlı içecek pazarına, iklimlendirmeden gıdaya, ilaçtan mutfak ekipmanlarına kadar birçok alanda faaliyet gösteren Japon şirketler yeni yatırım kolları arıyor. Türkiye'de Japonların doğrudan sermaye yatırım tutarı 2.6 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Ticari ilişkiler açısından bakıldığında, Japonya'dan Türkiye'ye yapılan ithalat Türkiye'den gerçekleştirilen ihracatı ciddi anlamda aşıyor. Japonya'ya ihracat 2020 yılında 570 milyon dolar seviyesini aşarken, başlıca ihracat kalemleri makarna, ton balığı ve sigara oldu. Aynı yıl Japonya'dan yapılan ithalat hacmi 4 milyar dolar olup, başlıca ithalat kalemleri otomobil/otomobil parçaları, inşaat ekipmanları ve makineler olarak öne çıkıyor. Öte yandan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından sağlanan krediler; Haliç Köprüsü Altınkaya Barajı ve Marmaray gibi çok önemli projelere finansman kaynağı oldu.Türkiye 84 milyonluk büyük bir pazar. Nüfusun ortalama yaşı 30. Japonya'da ise ortalama yaş 49 ve nüfus hem hızla yaşlanıyor hem de küçülüyor. Türkiye'nin Japonlar için ikinci çekici yönü, sağlam üretim ve dağıtım tabanı. İzmir, İstanbul, Mersin limanları gibi hinterlantların sağladığı iç-dış lojistik yapılanmasını çok iyi buluyorlar. Kurun yükselmesi, yurtdışından malzeme teminini pahalı hale getirdiğinden, Toyota gibi Japon ürünlerinin fiyatını artırıp iç pazarda talep baskısı yaratıyor. Ancak, Japonya'dan getirdiği parçaları Türkiye'de montaj yapıp hem iç pazara hem yurtdışına satan, Türkiye'nin şu an ikinci en büyük ihracatçısı konumundaki Toyota Sakarya'daki fabrikasının kapasitesini iki katına çıkardı.JAPONYA'NIN en gelişmiş sektörünün otomotiv olduğu söylenebilir. Ülkenin 10 şirketinden ilk 2'si Toyota ve Honda ayrıca Nissan'da listede yer alıyor. Dünyadaki motorlu araç üretiminde Çin ve ABD'nin ardından Japonya 3. sırada yer alıyor. Bugün Japonya 700 milyar doları aşkın ithalat ile dünya ithalatının yüzde 3.8'ini yapıyor. Tüm dünyaya 698 milyar dolar aşkın ürün ve hizmet ihraç eden Japonya dünyada yapılan ihracatın yüzde 4'ünü yapıyor.BAŞKENT Tokyo, New York'un hemen önünde olmakla birlikte dünyanın en büyük şehir ekonomisine sahip kenti olarak öne çıkıyor. İşsizliğin az olduğu Japonya'da, yıllık büyüme oranı pandemide düşmüş durumda. Ülke ekonomisinin yüzde 72'sini hizmetler sektörü yüzde 27'ye yakınını ise sanayi sektörü oluşturuyor. Küresel Rekabet Raporu sıralamasında 6. sırada yer alan Japonya, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı raporunda ise 34. sırada. Öte yandan Japonya'daki firmalar verdikleri güvenle de dikkat çekiyor. Japonya'da 100 yıldan eski 10 bin, 200 yıllık ise 3 bin KOBİ bulunuyor. Güvene dayalı ilişki Japonya toplumunda çok önemli. Kişiye özel ayrıntılı düşünülmüş ürünlerin çok rağbet gördüğünü vurgulayan Japon işadamları, tüketicinin kaliteye çok önem verdiğinin altınız çiziyor. Öte yandan 2050 yılına kadar Japonya'nın karbon emisyonunu sıfıra indirme hedefi koyduğunu da hatırlatan işadamları, yaşlı bir nüfusa sahip Japonya'da sağlık ve akıllı şehir teknolojilerine ihtiyaç duyulduğunu kaydediyor.