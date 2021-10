Axa Sigorta’dan TURMEPA ile güçbirliği

'DÜNYA Dostu Sigortacılık' yaklaşımıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren Axa Sigorta , ilk yılını geride bırakan kurumsal sosyal sorumluluk projesi ' Dünya İçin Hareket Et 'in ikinci senesinde yeni STK partneri olarak DenizTemiz Derneği / TURMEPA ile güçlerini birleştiriyor. Sigortacılık alanında yenilikçi çözümlerle sektöre öncülük etmenin yanı sıra toplumsal hayat ve çevre için değer yaratmanın da Axa Sigorta için stratejik önem taşıdığını ifade eden Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken , "Bu yüzden 'Dünya İçin Hareket Et'in ikinci yılında projenin merkezine denizler ve su ekosistemlerini aldık. Denizlere odaklandığımız bu senede 27 yıldır ülkemizin kıyı ve denizlerinin korunması üzerine çalışan değer ortağımız DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Eminim onların uzman katkılarıyla birlikte çok güzel işler başaracağız. Kendilerinden her zaman ilham aldık, almaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.