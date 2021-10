D&R ile boğazda eşsiz bir alışveriş deneyimini yaşanacak

Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, perakende ağını genişletmeyi sürdürüyor. D&R'ın kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında buluşturan yeni mağazası, Galataport İstanbul'da müşterilerine "merhaba" dedi.

582 metrekarelik alana sahip yeni mağaza, D&R'ın Türkiye genelindeki 212. noktası oldu. İstanbul Galataport bünyesinde hizmete açılan iki katlı ve modern mağza tüm misafirlerini kültür sanat ve teknolojik ürünlere ulaşımı en kolay ve nitelikli şekilde keşfetmeye teşvik edecek şekilde dizayn edildi. Modern çizgisiyle Galataport İstanbul'da açılışı yapılan 212. Mağazasıyla D&R her geçen gün büyümeye ve hizmetlerini arttırmaya devam ediyor. Limanda İstanbul'u ziyaret için gemilerle gelecek müşterilere de hitap edecek olan D&R mağazasında zengin kaynakları ile yerli ve yabancı müşterilerine hizmet verecek.

D&R, eşsiz konuma sahip yeni mağazasında gerçekleştireceği etkinliklerle kültür ve sanatın buluşma noktası olmayı sürdürecek. D&R, Galataport İstanbul'da ilk olarak Beyhan Budak'ı konuk edecek. Budak'ın "Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama" isimli kitabının lansmanı, 5 Kasım Cuma günü D&R Galataport mağazasında gerçekleşecek. Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama", aynı zamanda ilk kez lansman günü D&R Galataport'ta satışa sunulacak.

İlk mağazasını 1997 yılında açan Türkiye'nin en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R, Galataport İstanbul'daki 212. Mağazasıyla yerli ve yabancı kitaplar, Dergi ve müzik ürünlerinin dışında , hobi ve multimedya grupları ile on binlerce ürün yer alıyor. D&R, artık bir gelenek haline gelen imza günleri ile yeni mağazasında da alışveriş molalarının keyifli adresi olmayı hedefliyor.

Hayatın her anını zenginleştiren D&R, geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturuyor. D&R, yeni mağazasında da tüm misafirlerini hobi ve kültür dünyasının zenginliklerini daha sık, daha kolay ve daha nitelikli bir şekilde keşfetmeye ve paylaşmaya teşvik ediyor. D&R, mağazalarına her geçen gün yenilerini eklerken; dr.com.tr ile kültür ve eğlence dünyasının yeniliklerini ve kullanıcıların tercih ve beklentilerine göre seçtiği ürün ve markaları, Türkiye'nin her yerindeki müşterilerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle ulaştırıyor.