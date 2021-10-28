Erdoğan: Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil temel bir haktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, bir tarafta 810 milyon insanın en temel gıda maddelerine ulaşamadığını, diğer tarafta ise büyük sermaye sahiplerinin birkaç dakikalık turistik uzay seyahati için yüz milyonlarca dolar harcayabildiğini belirterek, "İletişimin bu kadar yaygınlaştığı, dünyanın küresel köye dönüştüğü böyle bir çağda hiç kimsenin, 'bana ne başkasından' deme lüksü yoktur. Yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişim bir imtiyaz değil, herkes için temel bir haktır" dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı
'nın (İİT) 8'inci Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderen Erdoğan, "İİT üyeleri olarak daha adil bir dünya için sesimizi yükseltmek, insanlığa karşı mesuliyetimizin bir gereğidir. Bunun için öncelikle aramızdaki dayanışma ve işbirliğini artırmamız gerekiyor" mesajı verdi. Başkan Erdoğan, tüm dünyada üretim maliyetleri yükselirken, özellikle dezavantajlı toplum kesimlerinin gıdaya erişiminin zorlaştığını belirterek, "Koronavirüs
tarımdaki arz-talep dengesini bozmuş, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açmıştır. Bu durum küresel ölçekte gıda sorununu daha da derinleştirmiştir" diye konuştu.
DÜNYANIN % 10'U AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
ise dünyanın yaklaşık yüzde 10'unun açlıkla karşı karşıya olduğunu, her üç kişiden birinin yeterli gıdaya ulaşamadığını belirterek, "Yetersiz beslenen nüfusun yarıdan fazlası Asya
'da (418 milyon), üçte birinden fazlası ise Afrika
'da (282 milyon). Rakamlar, çözmemiz gereken daha çok sorun olduğunu gösteriyor" diye konuştu. İİT Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmad Kawesa Sengendo
ise dünyada ciddi anlamda gıda güvensizliğinin söz konusu olduğunu söyledi.