Kara kıta fırsatların yeni adresi

Pandemi ile birlikte küresel ekonomilerde yaşanan durgunluk ve jeopolitik krizler yeni pazar arayışlarının önemini artırdı. Türk KOBİ'lerinin son dönemde öne çıkan pazarı ise Afrika oldu. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da ziyaret ettiği bölgede Türkiye , güçlü ve güvenilir bir imaja sahip. Orta sınıfın da geliştiği kara kıtada şu anda alım gücü yüksek 400 milyon kişilik bir pazardan söz ediliyor. Bu bölgelerde pandemiye rağmen 2020'de yüzde 9 ila 20 arasında büyüme yaşandı. Doğrudan yabancı yatırımlar 582 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlarda aslan payı gelişmekte olan ülke firmalarına ait.Türkiye, Afrika'yı 'pazar değil, ortak' olarak görüyor. 2003'te Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejileri'nin devreye alınmasının ardından hem ticaret hacminde hem de yatırımlarda artış yaşandı. 2003'te Türkiye-Afrika ticaret hacmi 5.4 milyar dolar seviyelerinden, 2020'ye gelindiğinde 25.3 milyar dolara ulaştı. Afrika'daki yatırımların piyasa değeri 6 milyar doları aştı. Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin büyüklüğü ise kümülatif olarak 77 milyar doları geçti. Bugün Türk Hava Yolları , kıta genelinde 58 noktaya seferler düzenliyor. İlerdeki dönemde de "kazan-kazan" ilkesi ve eşit ortaklık temelinde işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından geçtiğimiz hafta da İstanbul , önemli bir Afrika zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvede Afrika kıtasıyla ilgili son veriler de paylaşıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak , "Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması ile 1.3 milyar nüfuslu ve 3.4 trilyon dolarlık yeni bir serbest pazar oluşuyor. Türk iş dünyası olarak; cesaretimiz, hızımız, fiyat ve kalitemiz ile zaten rakiplerimizin önündeyiz. Afrika ile ticaretimizi 25 milyar dolardan, 50 milyar dolara yükseltmek birinci hedefimiz. Bunu yapabilmek için, vize süreçlerindeki gecikmeler ve zorlanmaları aşmak, müzakereleri devam eden STA'ların bir an önce sonuçlandırılması, Yatırımların Karşılıklı Tanınması ve Korunması Anlaşmalarının bitmesi, bunlara bağlı olarak iş dünyamızın Afrika'da yatırımlarının artırması, Afrika'yla bankacılık ve finansman imkanlarının geliştirilmesi, Know-how paylaşımına odaklanmamız ve sanayileşme, tarım, inşaat, tekstil, sağlık gibi alanlarda, Afrika'nın teknik partneri olmamız çok önemli" dedi.Yaklaşık 2.5 milyon kilometrekare yüzölçümüne sahip bulunan Sudan, Afrika ve Arap dünyasının en büyük toprak alanına sahip ülkesi konumunda. Ülke ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olmakla birlikte, son yıllarda hızla gelişen petrol sanayi ülkede endüstriyel yatırım fırsatlarının önünü açtı.Makineler ve teçhizatları, konserve ürünleri, her türlü modern tarım alet- leri, konservede gıda ürünleri, makarna, şişelenmiş su.Günde 90 bin varil petrol üreten Fildişi Sahili'nin toplam 220 milyon varil petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin ülkeye olan ihracat her yıl çift haneli olarak artıyor. Bölgede tarım ve turizm yatırımlarına ihtiyaç var.Nihai ürünler, fındık, domates salçası, kağıt havlı, tekstil, battaniye, konserve, makineler ve teçhizatları, konserve ürünleri, modern tarım aletleri, makarna, şişelenmiş su.2020'de 400 milyon dolar civarında doğrudan yabancı yatırım aldı. Türkiye ve Gana arasındaki ticaret hacmi 5 yılda yüzde 150 artarak 750 milyon doların üzerine çıktı.Kanatlı etleri, mayalar, bisküviler ve bitkisel yağlar, petrol yağları, inşaat malzemeleri, ilaçlar, temizlik maddeleri, tekstil ürünleri, demir çelik ürünleri, kablolar, otomotiv yan sanayi ürünleri.