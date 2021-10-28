“Kişiye özel ürünler sigorta sahipliğini artırıyor”

Sigorta sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörler yeni ihtiyaçlar paralelinde gelişerek şekilleniyor. Bu doğrultuda herkes için aynı teminatları içeren ve paket sigortalar temelinde, tek bir model üzerinden ilerleyen sigortacılık anlayışı geçmişe karışıyor. Günümüz koşullarının kendine özgü ihtiyaçlarını anlayabilen şirketlerin oluşturduğu, müşterilerin o anki talep ve ihtiyaçlarını odağına alan kişiselleştirilmiş ürün yapısı ön plana çıkıyor. Bu durumdan yola çıkan Ray Sigorta
, geniş kesimlere hitap eden genel tanımlı ürünlerin yanına özel ihtiyaç ve koşullara uygun olarak tasarladığı kişiselleştirilmiş ürünlerle portföyünü genişletiyor. Terzi işi poliçeleri doğru hedefe ulaştırmanın hem üretimi hem de müşteri memnuniyetini artırdığına dikkat çeken Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan
, "Artık sigortacılık tek tip ürünlerle rekabetin ötesinde; müşteriye doğru anda, doğru fiyatla ve kapsamla ulaşmaya dönüşmüş durumda" dedi. Bir sigorta şirketinin, beklentilerin hızla değiştiği bir dönemde müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde araştırıp buna göre çözüm üretmesi gerektiğini kaydeden Koray Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Hızla değişen ve dijitalleşen dünyada Ray Sigorta olarak elimizde bulunan verileri en iyi şekilde değerlendiriyor, müşterilerimizin isteklerini, ihtiyaçlarını iyi analiz ediyoruz. Bu sayede, sektörde yer alan geleneksel ürünlerin tam olarak temas edemediği ya da teminat açığı bulunan noktaları belirleyip, riskleri doğru değerlendirerek bu alanlarda potansiyel sigortalılara kişiye özel çözümlerle ulaşarak terzi işi ürünlerle fark yaratıyoruz. Ürün yapısının tam olarak örtüşmediği ihtiyaçlara dokunuyor, teminat açığının kapanmasına ve sigortalılık oranının da artmasına yardım ediyoruz."
PENETRASYONU ARTIRMAK İÇİN BİR FIRSAT
Genel Müdür Koray Erdoğan, devreye aldıkları ürünlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Hayatta en güven veren duygu, ihtiyacınız olduğunda yanınızda sizi anlayan birisinin olmasıdır. Ray Sigorta olarak titiz çalışmalarımız sonunda müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve piyasa dinamiklerine uygun olarak oluşturduğumuz ürünlerle fark yaratıyoruz. Ürünlerimizle müşterilerimizin önceliklerini ve ekonomik kaygılarını odağımıza alarak ilerliyoruz. Baby on Board
(BoB
) Kasko ile 0-6 yaş arası çocuk sahiplerine özel avantajlar veriyor, Başlangıç Kasko
ürünümüz ile kullanım dışı öngörülemeyen risklere karşı bütçe dostu teminatlar öneriyor ve İMM Tamam
ürünümüzle de ek İhtiyari Mali Mesuliyet limitleri sunuyoruz. Bu tarz özel ürünler, sektörde sigortalılık oranını artırarak sektörel büyümeye ciddi anlamda katkı sağlıyor."