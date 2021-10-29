2022’de 100 bin hektar birleşecek

TARIM ve Orman Bakanlığı
, parçalı arazi yapısının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü arazi toplulaştırma faaliyetleri kapsamında, gelecek yıl 100 bin hektar alanda çalışma başlatmayı ve 750 bin hektar alanda tescil işlemlerini tamamlamayı hedefliyor. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
'ndan elde edilen verilere göre 2020 itibarıyla 23.1 milyon hektar tarım arazisinin 15.6 milyon hektarı ekilen, 3.2 milyon hektarı nadasa bırakılan, 779 bin hektarı sebze yetiştirilen ve 3.6 milyon hektarı meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık için ayrılan alanlardan oluşuyor. Devlet Su İşleri
(DSİ) tarafından sulamaya açılan toplam sulama alanı 2020 yılında tamamlanan 46 bin hektar saha ile 3.46 milyon hektara ulaştı. Bu çerçevede 73 sulama tesisi inşaatı tamamlanarak sulamaya açıldı ve toplam sulama tesisi sayısı 2 bin 983'e çıktı. Hayvancılık desteklerinden yararlanılması için de belirlenen düve ve ineklerin buzağılama yaş sınırlarında 60'ar gün artışa gidildi. Buna göre, desteklerden yararlanılması için 4 ay ve üzeri yaştaki düvelerin ilkine buzağılama yaş sınırı en fazla 810 günden 870 güne çıkartılırken, ineklerde de iki buzağılama arasındaki süre en fazla 450 günden 510 güne yükseltildi. Karara göre, söz konusu düve ve ineklerin buzağılarına hayvan başına 370 lira, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırakların Tarım ve Orman Bakanlı
'ğınca izinli boğaları ile buzağılarına hayvan başına 600 lira destek ödeniyor.