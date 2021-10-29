Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yeni ve tarihi bir döneme girdik

"YEŞİL KALKINMA MODELİ"

Bakan Kurum," Tüm insanlığın ve dünyamızın geleceği için alınan bu yeni kararlar, küresel iklim değişikliğiyle mücadelemizde hem gücümüze güç katacak, hem de her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan uluslararası işbirliğini pekiştirecektir. Çevreye saygılı iklim dostu şehirler sloganıyla; iklim değişikliğiyle uyum politikalarımızı daha da geliştireceğiz. "Yeşil kalkınma modeliyle" Türkiye'nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü; eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulumuz, tüm sektör temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimizle el ele vererek yeşil kalkınma hamlemizi güçlendirecek ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair sarsılmaz inancımızla; mazlumun, mağdurun ve hakkın yanında durarak, Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi ve en önemli aktörü yapacağız. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünde böylesi bir günde yayınlanan kararnameyle yapılan değişikliklerin milletimize, ülkemize, gelecek nesillerimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle bütün milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum." diye konuştu.