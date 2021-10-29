Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yeni ve tarihi bir döneme girdik
Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:49 Son Güncelleme: 29.10.2021 17:09

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yeni ve tarihi bir döneme girdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yeni ve tarihi bir döneme girdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın BM 75. Genel Kurulunda dünya kamuoyuna ilan ettiği Paris İklim Anlaşması’na taraf olma kararıyla birlikte, ülke olarak yeni ve tarihi bir döneme girdik. Bu yeni dönemde, ülkemiz için ortak evimiz dünyanın geleceği için; devrim niteliğinde yeni kararlar alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi. Bakan Murat Kurum yeni döneme ve çalışmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, "Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın merkez birimleri arasına; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza bağlı kuruluşlar arasına dâhil edilmiştir. Yine, İklim Değişikliği Başkanlığı da; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak oluşturulmuştur." dedi.

"YEŞİL KALKINMA MODELİ"

Bakan Kurum," Tüm insanlığın ve dünyamızın geleceği için alınan bu yeni kararlar, küresel iklim değişikliğiyle mücadelemizde hem gücümüze güç katacak, hem de her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan uluslararası işbirliğini pekiştirecektir. Çevreye saygılı iklim dostu şehirler sloganıyla; iklim değişikliğiyle uyum politikalarımızı daha da geliştireceğiz. "Yeşil kalkınma modeliyle" Türkiye'nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü; eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulumuz, tüm sektör temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimizle el ele vererek yeşil kalkınma hamlemizi güçlendirecek ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair sarsılmaz inancımızla; mazlumun, mağdurun ve hakkın yanında durarak, Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi ve en önemli aktörü yapacağız. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünde böylesi bir günde yayınlanan kararnameyle yapılan değişikliklerin milletimize, ülkemize, gelecek nesillerimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle bütün milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yeni ve tarihi bir döneme girdik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA