‘İstasyon İzmir’ girişimciye kapısını açtı

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çalışan sayısının artması, girişimcilerin büyüyebilir ofis alanı talebi yeni topluluk merkezlerinin açılışını tetikliyor. Facebook, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (
ICC) ve Habitat Derneği'nin İstanbul
'da faaliyete geçirdikleri topluluk merkezi "Facebook İstasyon"un uydu merkezlerinden biri olan "İstasyon İzmir" açıldı. Bölge ekonomisini ve toplulukları güçlendirmek amacıyla kurulan İstasyon İzmir, KOBİ'lerin ve girişimcilerin dijital dönüşümünü destekliyor ve Ege Bölgesi
'ndeki işletmelerin küresel pazarlara ulaşmasını hedefliyor. İstasyon İzmir, Türkiye'deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Türkiye toplumu ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitim, program ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak olan İstasyon İzmir, farklı sosyal grupların ve toplulukların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve beraber çalışabilecekleri fiziksel bir alan sunuyor. Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, İstasyon İzmir ile birlikte, Facebook İstasyon'u ülkenin dört bir yanında hayata geçirme hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti.
ATÖLYE ÇALIŞMASI OLACAK
Yeşil, "Hepimizin tecrübe ettiği pandemi dönemi, bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve STK'ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmelerinin ülke ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Eylül 2019'da İstanbul'da açtığımız Türkiye'deki ilk topluluk merkezimiz Facebook İstasyon, bu doğrultuda yaptığımız en büyük yatırımlardan biri. Bugün protokolünü imzaladığımız İzmir uydu merkeziyle, Facebook İstasyon'u ülkenin dört bir yanında hayata geçirme hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Tüm topluluk merkezlerimizde online ihracat, dijital pazarlama, online güvenlik ve dijital iletişim gibi bir dizi farklı konuya odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.
DAYANIŞMA RUHU
HABİTAT
Derneği'nin ilerleyen dönemlerde de Facebook ile işbirliği kapsamında girişimciliği ve Türkiye'nin dijital dönüşümünü destekleyeceğini dile getiren Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır
ise dayanışma ruhuna dikkat çektiği konuşmasında sözlerine şöyle devam etti: "Facebook, TOBB, ICC, Bornova Belediyesi ve İzmir Ticaret Borsası
ile geçmişten beri süregelen yakın ilişkilerimizin, projenin tüm taraflar için bu denli kolay ilerlemesine büyük katkı yaptığı kanısındayım. Bu son işbirliğimiz kapsamında da Habitat Derneği olarak, hem İstasyon İzmir'in aktif şekilde yaşatılmasında rol alacak, hem de yakın zamanda başlayacak programların ve etkinliklerin yürütücülüğünü üstleneceğiz. Aynı zamanda, İstasyon İzmir ile Anadolu'daki istasyonlar arasında bağlantı kuracağımız bugünün çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Dünyada Global Girişimcilik Haftası'nın Türkiye'deki bu seneki sloganı 'tam vakti' olarak belirlendi. Tam zamanı çünkü bazen pandemi gibi olumsuzlukların yüksek olduğu zamanlarda umutsuzluğa kapılıyoruz. Ama girişimcilerin umutsuz olma gibi bir lüksü yoktur. Girişimciler topluma bir ışık olarak umut vermelidir. O yüzden, biz bir umut vermek için, pandeminin birtakım olumsuzlukları devam etse bile, bu tür topluluk merkezlerini açmaya devam ediyoruz."