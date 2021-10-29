KOBi’nin bulutunda Bitcoin üretiyorlar

Giriş Tarihi: 29.10.2021

Hackerların hedefinde bu defa şirketlerin bulutta yer alan servar’ları var. Fakat bu kez hedef, ne kişisel bilgileri almak ne de kredi kartı bilgilerine ulaşmak. Server’lara giren hackerların asıl hedefi, alana sızarak burada biotcoin üretmek