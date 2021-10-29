Veri tehditlerine karşı erken uyarı sistemi

Türkiye
'nin
en büyük siber güvenlik operatörü Türk Telekom
, yerli ve milli siber güvenlik firmalarıyla birlikte yeni teknolojiler geliştirip, kritik ürünlerin yerlileştirilmesine çalışıyor. Bu kapsamda Türk Telekom, veri güvenliği alanında söz sahibi olan siber güvenlik firması Karmasis iş birliğinde, yerli mühendislerle 'Dataskope
' ürününü geliştirdi. Türk Telekom, siber güvenlik çalışmalarını yerli ve milli eko sisteme verdiği destekle sürdürüyor. Bu kapsamda ürünler geliştiren ve yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürüten Türk Telekom, veri güvenliğinde, ürünleştirilmesine katkıda bulunduğu, tehditleri önceden algılayarak, veri ihlaline karşı önlem alan Dataskope'u (Database Activity Monitoring
) kullanacak. Yüzde 100 yerli ve milli siber güvenlik firması Karmasis ve Türk Telekom iş birliğinde geliştirilen teknoloji, Türk Telekom'un veri güvenliği zincirinin bir halkasında yer alacak.
ANLIK OLARAK İZLENİYOR
Sektör liderleriyle birlikte Türk Telekom'un veri güvenliği zincirinin bir halkasında yer alacak olan Dataskope (Database Activity Monitoring) çözümü, kişisel ve kritik bilgi içeren bütün veri tabanlarında yöneticilerin ve üçüncü parti bağlantı kuran kişilerin veri tabanı üzerinde yaptığı işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayacak. Karmasis Profesyonel Hizmetler Direktörü Ahmet Elibol
, "Araştırmalar kurumların yüzde 70'inin 2020 yılında bulutla ilgili veri ihlali yaşadığını gösteriyor. Bu süreçte güvenliği arka plana atan firmaların zarar gördükleri ve tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını gözlemliyoruz. Bu ihlallerin önüne geçmek üzere bütünsel yaklaşım sunan denetleme mekanizmamız Dataskope (Database Activity Monitoring) adlı çözümümüzle veritabanı sistemlerinde aktiviteleri izleyerek, verilerin güvenliğini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.
YERLİ ÜRÜN STRATEJİSİ
TÜRK
Telekom'da Veri Güvenliği ekibi Müdürü İbrahim
Gelegin, "Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, yerli ve milli ekosisteme destek vererek ülkemizin donanım, yazılım ve lisans gibi ithalat kalemlerini azaltmayı, yerli ürün ve servis portföyümüzle kurumsal müşterilerimize hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hem yerli ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz" dedi. İşlemleri anlık şekilde kayıt altına alarak, gerekli uyarıların zamanında yapılması ve önlemlerin zamanında alınmasına yardımcı olan Dataskope, veri tabanı üzerinde Audit Enable/Disable işlemine ihtiyaç duymadan bu işlemi yapıyor. Ayrıca veri tabanı üzerindeki işlemlerin kayıtlarının manipüle edilmesinin önüne geçerken regülasyonlara uygun şekilde kayıt alınmasını da sağlıyor.