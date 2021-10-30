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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Akkuyu'da 4. üniteye kuruyor inşaat lisansı verildi

ANKARA
Akkuyu’da 4. üniteye kuruyor inşaat lisansı verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansı verilmesine ilişkin, "Akkuyu, 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak" dedi. Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, yarım asırlık nükleer serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerlediğini belirtti. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ise, dördüncü güç ünitesinin yapımı için inşaat lisansının alınmasının, proje için önemli olduğunu belirterek, "Lisanslama sürecini tamamlayarak Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan Türk meslektaşlarımızın değerlendirmeleri sonucunda projemizin güvenliğini, bütünlüğünü, geçerliliğini ve benzersizliğini doğruladık" dedi.
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Akkuyu'da 4. üniteye kuruyor inşaat lisansı verildi
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