TEB’e sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon

Türk Ekonomi Bankası
(TEB
), 22 bankanın katılımıyla 230.5 milyon euro ve 113 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla sözleşme imzaladı.
Sendikasyon maliyetlerini düşürerek bir önceki yıl sağlanan krediye kıyasla, alınan yüksek talep sayesinde katılımcı banka sayısını ve toplam tutarı artıran TEB, böylece yenileme oranını yüzde 113 olarak gerçekleştirdi.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici
, "Uluslararası piyasalarda ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş olduk" diye konuştu.