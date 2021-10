Bireysel tasarrufla enerji israfı yüzde 50’ye kadar düşürülebilir

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Fatih Akgül, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezegenin kaynaklarını iyi kullanmanın ve cari açığın nedeni olan enerjide tasarrufun "modern bir fikir" olduğunu söyledi.

Enerji verimliliğini artırmak için tasarruf farkındalığı oluşturulması gerektiğini aktaran Akgül, "Tasarruf bilincine sahip olmayan bireyler için 'İnsan eğitemiyorsan, malzemeyi eğit' prensibi işe yarayabilir. Petrol gibi doğal bir kaynağa sahip olmayan Türkiye, enerjiye olan dışa bağımlılığını azaltabilmek amacıyla yeni ve alternatif kaynaklara yönelerek gelişim sağlamak zorundadır. Burada büyük önem arz eden konu ise mevcutta bulunan doğal kaynakları iyi kullanmaktır. Bu önem arz eden konuya ise 'enerji verimliliği' denilmektedir." dedi.

Konutlarda her 100 liralık elektrik faturasının 35 lirasını tasarruf etme potansiyeli olduğunu belirten Akgül, şunları kaydetti:

"Enerji tüketiminde yüzde 25 oranındaki tasarruf potansiyeli, 9 milyon 732 bin ton petrole karşılık gelmektedir. Türkiye'de enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edilmektedir. Tüketiciler açısından konuyu daha dikkate değer kılan ise bu tasarruf potansiyelinin konutlarda yüzde 35'e varmasıdır. Bir diğer ifadeyle, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35'i israf edilmektedir.

Türkiye'de hanehalkının elektrikli alet kullanımı alışkanlıkları üzerinde yapılan araştırmalara göre, kadınların yüzde 6,1'i, erkeklerin ise yüzde 7,1'i kullanmadıkları zamanlar elektrikli aletleri hiçbir zaman fişten çekmiyor. Kadınların yüzde 42,5'i, erkeklerin ise yüzde 38,9'u her zaman tasarruflu ampul kullandığını dile getirmektedir. Kadınların yüzde 23,2'si, erkeklerin ise yüzde 23,6'sı elektrikli ev aletlerini her zaman gün içinde elektrik tüketim bedelinin düşük olduğu saatlerde kullanmaktadırlar. Kadınların yüzde 41,3'ü, erkeklerin ise yüzde 39,3'ü çamaşır makinesini her zaman tam kapasite doldurduktan sonra çalıştırmaktadır. Kadınların yüzde 31,2'si, erkeklerin ise yüzde 28'i elektrikli ev aletlerinin bakım ve temizliğini her zaman düzenli olarak yapmaktadır."

Günümüzün en büyük israflarından birisinin de teknoloji israfı olduğunu ifade eden Akgül, "Teknoloji çağı olarak adlandırdığımız günümüzde teknik cihazların kullanımında aşırıya kaçmanın bir israf olduğu gün geçtikte daha çok fark edilmektedir. Marka ve yeni model teknoloji cihazlarını kullanmak bir moda, bir imaj olarak algılanmaktadır. Toplumda oluşan bu moda ve imaj, insanları çok büyük israfa sürüklemektedir." dedi.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİNDE TASARRUF TEDBİRLERİ

Fatih Akgül, kış aylarının yaklaşmasıyla doğal gaz tüketiminde tasarruf tedbirlerinin önemine işaret ederek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Doğal gazlı ve gazlı ocaklarda verimi yüksek olanlar tercih edilmelidir. Camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılmalıdır. Böylelikle kışın ısı kaybını yüzde 40-50, yazın ısı izolasyonunda ise yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkün olacaktır. Geceleri ve konuttan uzun süreli ayrılmalarda sıcaklık ayarı düşürülmelidir. Radyatörlerin üzeri, önü estetik sebeplerle kapatılmamalı, radyatör arkasındaki duvara folyolu levhalar konulmalıdır. Böylece yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu sağlamak mümkündür. Pencere ve kapı izolasyonu yüzde 15 oranında tasarruf sağlamaktadır. Kalın ve pencereyi tamamen kapatan perdeler kullanılmamalıdır. Kışın oda havalandırması, tam açık pencerelerle kısa süre için yapılmalıdır. Gece-gündüz kullanılmayan alanlar ısıtılmamalı, kapılar kapalı tutulmalıdır.

Zaman ayarlı termostat kullanılarak kapı, pencere ve ısıveren aletlerin uzağına monte edilmelidir. Konuttan bir günden fazla ayrı kalınması halinde termostat kapatılmalıdır. Termostat 10-20 dereceye ayarlanmalıdır. Binanın çatı, duvar ve pencere izolasyonunun tam olması halinde çatı yalıtımında yüzde 20, dış duvar yalıtımında yüzde 15, pencere kapı yalıtımında yüzde 15, sızdırmazlık önlemleriyle yüzde 10 oranında enerji tasarrufu sağlanır. Bu türden ısı yalıtım inşaat maliyetini en fazla yüzde 3 artırırken, yıllık yakıt tüketimini ise yüzde 50 azaltmaktadır. Doğal gaz sobasının filtreleri ayda bir kez temizlenmeli ya da değiştirilmelidir. Mümkünse yaşam alanının etrafı yeşillendirilmelidir. Kullanılmayan baca delikleri kapatılmalıdır. Doğal gazlı ısınma aracı alımında verimi yüksek olanlar tercih edilmelidir."