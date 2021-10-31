Marketlerden savunma

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Kurulu'nun 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 market ve 1 tedarikçi firmaya 2.7 milyar TL ceza kesmesinin ardından marketler kendini savundu. En yüksek cezayı alan BİM
, düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye'de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunduklarını iddia etti. Şirket, buna rağmen 'pahalılığın sorumlusu' olarak gösterilmelerinin ve kartel iddiasıyla büyük bir ceza verilmesinin haksız ve adaletsiz bir karar olduğunu iddia etti. Sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla çalıştıklarını öne sürerek, "BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır" açıklaması yapıldı. Şok Marketler
'den yapılan açıklamada da "Verilen para cezasının ötesinde, müşterilerimiz aleyhine eylemde bulunduğumuza ilişkin haksız suçlama bizi derinden üzmüştür" denildi. Şirket, kararı yargıya taşıyacaklarını belirtti.