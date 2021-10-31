SON DAKİKA: Türk lirasına geçiş hızlandı! Yerlilerin varlıkları milli geliri aştı

HİSSELER 2.5 KAT YÜKSELDİ

Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde en çarpıcı büyüme hisse senedinde yaşandı. Mart 2020'de 166 milyar lira olan hisse senedi portföyünün büyüklüğü, 2021'in eylül sonu itibarıyla yaklaşık 2.5 kat artarak 403 milyara ulaştı. 40'ın üzerinde şirketin bu yıl gerçekleştirdiği halka arzlar, yatırımcıların borsaya olan ilgisinin artmasında etkili oldu.

Mart 2020'de 1 milyon 337 bin olan hisse senedi yatırımcısı sayısı, bu yıl eylülde 2 milyon 396 bine çıktı.