İstanbul Havalimanı’ndan 103.5 milyon yolcu uçtu

İSTANBUL Havalimanı, faaliyete geçmesinin ardından geçen üç yılda küresel salgına rağmen 103.5 milyon yolcuya ulaştı. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen ve Türk havacılığı için kritik aşamalardan biri olarak kabul edilen İstanbul Havalimanı, 76.5 milyon metrekare alan üzerine inşa edildi. İlk fazının açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ve dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018'de gerçekleştirilmişti. Açılışa Arnavutluk
, Sırbistan
, Katar
, KKTC
, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Pakistan, Sudan, Bosna Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerden cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde katılım olmuştu.