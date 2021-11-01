Türkiye’de turizm geliri yüzde 181 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılının 3'üncü çeyrek Turizm istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar olduğu ifade edildi. Bu gelirin cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları haricinde yüzde 78'inin yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22'sinin ise yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşlarımızdan olduğu belirtildi.

TÜM HARCAMALAR ARTTI

Ayrıca yapılan bu ziyaretlerde, genellikle ziyaretçilerin seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettikleri, yine bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 63 milyon 42 bin dolarını kişisel harcamaların, 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamalarının oluşturduğu öğrenildi. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Konaklama harcaması yüzde 251,3, tur hizmetleri harcaması yüzde 233,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 224,6 arttı.

GECELİK ORTALAMA 74 DOLAR HARCANDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 78 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 61 dolar oldu. Açıklanan verilere göre ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 143,4 artarak 13 milyon 640 bin 672 kişi oldu. Bunların yüzde 84'ünü 11 milyon 457 bin 951 kişi ile yabancılar, yüzde 16'sını ise 2 milyon 182 bin 721 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

YURT DIŞINA GİDEN SAYISIDA ARTTI

Turizm istatistiklerine bakıldığında, bu çeyrekte yabancı ziyaretçilerin yüzde 76,8 'i ülkemizi gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla ziyaret ettii yüzde 15,9 ile akraba ve arkadaş ziyareti için, yüzde 2,7'si ise iş amaçlı olarak konferans, toplantı ve benzeri görevlerde yer aldığı için ülkemizi ziyaret etti.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 363,5 artarak 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 572 milyon 877 bin dolarını kişisel, 11 milyon 502 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 329,6 artarak 873 bin 27 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 669 dolar olarak gerçekleşti.