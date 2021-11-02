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Giriş Tarihi: 2.11.2021 11:10

Apple çip krizine karşı çözüm buldu

Apple çip krizine karşı çözüm buldu

Yakın zamanda iPad sipariş eden kullanıcılar, cihazları için biraz daha beklemek zorunda kalabilir. Yeni bir raporda Apple'ın, iPhone 13'e çip tedarik etmek için iPad üretimini azalttığı iddia edildi.

Nikkei Asia tarafından paylaşılan taze rapora göre Apple, iPhone 13'e çip ve diğer bilşenleri tedarik etmek için iPad üretimini keskin bir şekilde azaltmış durumda. Birden fazla kaynağa dayanan raporda, iPad üretiminin son iki ayda %50 oranında azaldığı belirtiliyor.

iPhone ve iPad'de, çipler dahil olmak üzere benzer parçalar kullanılıyor. iPhone'un, iPad'e göre daha çok satan ve gelir sağlayan bir ürün olmasından dolayı Apple'ın böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Kaynak ayrıca Apple'ın çip krizinden etkilendiğini ve bunun önüne geçmek için de bu yola başvurduğunu ifade ediyor.

Global olarak çip krizi yaşanıyor, pandemi nedeniyle küresel olarak tedarik zincirinde kesintiler oldu. Özellikle otomotiv sektörü çip sıkıntısından oldukça etkilenmiş, birçok dev marka kısa süreliğine üretimi durdurmak zorunda kalmıştı. Çip krizi tüketici elektroniğini de etkiledi.

Apple'ın satın alma gücü şimdiye kadar şirketi krizden iyi şekilde izole etmeyi başarmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda Bloomberg, Apple'ın çip tedariği nedeniyle iPhone 13 üretim hedefini düşürebileceğini iddia etmişti. Nikkei Asia'nın son raporu da Apple'ın çip krizinden etkilendiğini ve çözümü iPad üretimini düşürerek bulduğunu gösteriyor. Apple konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

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Apple çip krizine karşı çözüm buldu
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