Apple çip krizine karşı çözüm buldu

iPhone ve iPad'de, çipler dahil olmak üzere benzer parçalar kullanılıyor. iPhone'un, iPad'e göre daha çok satan ve gelir sağlayan bir ürün olmasından dolayı Apple'ın böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Kaynak ayrıca Apple'ın çip krizinden etkilendiğini ve bunun önüne geçmek için de bu yola başvurduğunu ifade ediyor.