İhtiyaç sahiplerine yakacak ve elektrik için 2.5 milyar TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik
giderlerine destek olmak için 2.5 milyar TL yardım yapılacağını söyledi. Kış mevsiminde yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yanık, toplam değeri 1.6 milyar TL'ye ulaşan kömür dağıtacaklarını bildirdi. Elektrik Tüketim
Desteği'nde ise 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz" diye konuştu.
TEK TIKLA BAŞVURU
Bakan Derya Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri verdi: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet
üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT
şubelerine gitmeleri yeterli olacak." ANKARA