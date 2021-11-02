NFT nedir? Nasıl kullanılır?

15. yüzyılda matbaanın icadından bu yana insanlığın en önemli icatlarından biri olarak kabul edilen internet, geçen zaman içerisinde inanılmaz değişimlere uğrayarak teknoloji alanında yeniliklerin kapısını araladı. Bu değişim ve yeniliklerden biri de blok zincir teknolojisi ve kripto paralar.

Gelişmelerin sonu gelmeyen teknoloji dünyasında kripto paralardan sonra yoğun ilgi toplayan NFT sezonu başladı. Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biride NFT'ler nasıl yapılıyor? Kocaman bir sektör haline gelmeye başlayan NFT gelecek zamanlarda bize hangi süprizleri getirecek?

Teknoloji sayesinde, dijital ortamda veya internet görsellerinde pek çok birbirinin aynısı eserlere ulaşılabilir veya kopyalanabilir. Fakat bu eserlerden biri kripto teknolojisi ile şifrelenir ve tescillenirse NFT eser olarak diğerlerinden ayrılır.

NFT, eseri blok zincirinde tescilleyerek eşsiz kılarken eserin yaratıcısına da devamlı olarak maddi bir geri dönüş potansiyeli sunmaktadır. NFT satın alan herhangi bir kişi ise sertifikalandırılan bu dijital eserin orijinal haline ulaşarak tüm haklarına sahip olduğunu bilmektedir.

NFT'leri kripto paralardan ayıran en temel özellik benzersiz oluşlarıdır. Bu benzersizlik kripto paraların bölünebilir ve NFT'lerin bölünemez dijital varlıklar olmasından meydana gelmektedir. Örneğin; bir Bitcoin bölünerek daha küçük parçalara ayrılabilir veya daha büyük parçalar ile birleştirilebilir. Fakat NFT'ler biriciktir; parçalanamaz, bölünemez veya değiştirilemezler.

NFT üretimi için sıklıkla Ethereum, Avalanche ve Solana blok zincir ağları kullanılır. Ethereum altyapısını kullanan NFT'ler ise ERC-721 ve ERC-1155 standartlarına göre oluşturulmaktadır.

NELER NFT OLABİLİR?

Resimler, dijital tasarımlar, şarkılar, videolar hatta bir tweet bile NFT olabilir. Fiziksel veya dijital ortamda yaşayan her varlık bir NFT'ye dönüştürülerek alıcısı ile buluşabilmektedir.

Blok zincir teknolojisinde gerçekleşen bir sanat devrimi niteliği taşıyan NFT'lerin nelerden oluşabileceği ise başlıca merak konularından. Yukarıda bahsettiğimiz metaryallerin çoğu NFT şeklini alabilir.

NFT'ler; fiziksel, geleneksel veya eski tip dijital dünyadaki koleksiyon parçalarının blok zincirindeki yansımasıdır. Resimler, dijital tasarımlar, şarkılar, videolar hatta bir tweet bile NFT olabilir. Fiziksel veya dijital ortamda yaşayan her varlık bir NFT'ye dönüştürülerek alıcısı ile buluşabilmektedir.

Eser sahibine bir nevi blok zincir içerisinde dijital sertifika sağlayan NFT teknolojisi sayesinde fiziksel ortamda veya dijitalde yaşayan eserler, blok zincir ağında NFT'ye dönüşerek eşsiz olarak tescillenmiş oluyor.

NFT yeni nesil koleksiyonerliğin de başlangıcı olarak sanat dünyasında bir trend başlatmıştır. Koleksiyon tutkunlarının sık sık müzayedelere katılarak nakit para aracılığı ile alabileceği sanat eserleri NFT ile dijital ortamda sergilenerek satın alınabilmektedir.

Blok zincir teknolojisi üzerinde kayıt altına alınan dijital eserlerin NFT platformlarında alışverişinin yapılması sayesinde, sanatçı müzayede şirketlerini aradan çıkararak, doğrudan alıcılara ulaşabildiği gibi, satılan dijital eserin yeniden el değiştirmesi üzerinden de komisyon alabilmektedir.

NFT dünyasına pek çok farklı eser türü ile giren sanatçılar, NFT eserleri ile fiziksel ortamda ulaşması oldukça zor olan maddi bir kazanç elde etmektedir.

Örneğin; teknoloji şirketinde çalışan Bernersa-Lee 1989-1991 yılları arasında tasarlayıp yazdığı internet kodu ile NFT dünyasına adımını atarak 30 yıllık kaynak kodunu NFT haline dönüştürüp 5,34 milyon dolardan satışa çıkarmıştır. Twitter CEO'su Jack Dorsey ise Twitter'da bulunan ilk tweet'ini NFT haline dönüştürüp 2,9 milyon dolara satarken sanatçı Beeple'ın sosyal ağlarda her gün paylaştığı sanat eserlerinin kolajı 69 milyon dolara satılarak NFT dünyasında rekor bir satışa imza atmıştır.

Bu rekor satışın ardından NFT'lere duyulan ilgi artmış ve resmen bir NFT çılgınlığı başlamıştır.

NFT PLATFORMU NEDİR?

NFT eserlerin yer aldığı alım satım işlemlerinin gerçekleştiği alana pazaryeri veya NFT platform denmektedir.

Dünyada hızla artmaya başlayan NFT satışları için pek çok site ve pazaryeri bulunmakta. Türkiye'de ise kripto para alanında birçok ilke imza atan, kullanıcılarına pek çok yenilik imkânı tanıyan yerli kripto para borsası ICRYPEX'in bir NFT platformu geliştirdiği bilinmektedir. ICRYPEX NFT Bazaar olarak kurulacak NFT platformunun teknolojisi ve altyapısı tamamen ICRYPEX yazılımcıları tarafından üretilmektedir.

ICRYPEX NFT Bazaar'ın Avalanche tabanını kullanarak C-Chain uyumlu tüm blok zincirleri ile çalıştığı bilinmektedir.

ICRYPEX Kripto Para Borsası, Türkiye'de ilk defa kurulacak yerli NFT platformunun öncüsü olacak.Ayrıca ICRYPEX yakın zamanda Türkiye'nin popüler sanaçılarından EDİS ile bir token çalışması gerçekleştirmişti. Bu çalışmanın önemi dünyanın NFT destekli ilk Fan Token'ı olmasıydı. Büyük bir ilgiyle karşılaşan EDİS Fan Token projesi ICRYPEX NFT Bazaar projesi ile birleştirilecek ve EDİS Fan Token'lar ile ICRYPEX NFT Bazaar platformunda EDİSe ait birbirinden özel parçalardan oluşan NFT'leri alabileceksiniz.