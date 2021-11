Risk paylaşımlı bir finansman modeli geliyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen ' Türkiye 2023 Zirvesi 'ne katıldı. SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör 'ün moderatörlüğünde düzenlenen Finans Sektörü 'nün 2023 Vizyonu Paneli'nde konuşan Prof. Dr. Aşan, önümüzdeki dönemde finans sektörünün stratejisine dair değerlendirmelerde bulundu. Mevcut finansal sistemin sürdürülebilir olmadığını ve devam etmesinin imkânsız olduğuna dikkat çeken Aşan, "Bunun işareti 2008'de verildi. O dönemde finansal sistemi sürdürülebilir kılmak için yapılan her şey bu sistemi daha da tıkadı. Şu anda, özellikle pandemi sürecinde dünyada borçluluğun bu halde sürdürülebilir olması mümkün değil. Bu sorunu iki şekilde çözersiniz. Ya borç silersiniz ya da reel değeri düşürürsünüz. Bu da enflasyonu doğurur. Dünya ikincisine gitti. Bu daha bir başlangıç. Biz önümüzdeki dönemde çok daha yüksek enflasyon oranları göreceğiz" dedi.Katılım finansı mevcut finansal sistemin sürdürülemezliğine yönelik alternatif bir bakış açısı olarak gördüklerini aktaran Prof. Dr. Aşan, şöyle devam etti: "Sistem artık birilerinin birlerine borç verip o borcu birkaç misli alması ondan sonra borçlunun verdiğim teminatı kurtarmalıyım dediği sistem yürüyebilecek bir sistem değil. O nedenle önümüzdeki dönemde risk paylaşımlı bir finansman dünyanın en önemli modeli olacak. Şu anda bütün finansal sistemin yükü bankacılık sistemi üzerinde. İslami ya da katılım finans sistemi, bankacılık sistemine de yardımcı olacak."Katılım finans kapsamında mevzuata dair çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Aşan, "Yabancı ilgisini artırmak için hukuksal altyapıyı iyi kurgulamak gerekiyor. Orada önümüzü açacak bir düzenleme gelecek. BDDK bize ciddi katkı veriyor" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde toplam bankacılık sektörü içinde katılım finansın payının artacağını aktaran Aşan, "Şu anda bunun payı yüzde 7 civarında, bunun ikiye katlanacağını düşünüyoruz. En az 12-13'leri yakalarız. Biz bu oranı pandemi olmasaydı 2025'te yakalamayı hedefliyorduk. En geç 2027 gibi yakalanacağını düşünüyoruz" dedi.TEKNOLOJİNİN her alanda olduğu gibi finans sektöründe de çok hızlı ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Aşan, "Bunlardan biri fintech'ler ve ödeme sistemleri. Burada epey yol alındı. Diğeri dijital para . Bir diğeri ise dijital bankacılık. Bu iki alan, yani dijital para ve dijital bankacılık mevcut sisteme meydan okuyor" dedi. Kripto varlık meselesinin de sistem üzerinde belirsizlik yarattığını anlatan Aşan, "Biz bununla ilgili düzenleme yapıyoruz. Ancak bu düzenleme hayata geçtikten üç yıl sonra sistem eskimiş olacak. Çünkü çok hızlı ilerliyor" diye konuştu.İSTANBUL Finans Merkezi'nin (İFM) inşaatının bitmek üzere olduğunu anlatan Prof. Dr. Aşan, buraya yatırımcı ilgisi hakkında bilgi verdi. Aşan, "Körfez'deki ilgi iyi gidiyor. Bizim hedefimiz Malezya'yı buraya dahil etmek. İslami finansta Malezya, Katar, Türkiye üçgeni oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Dubai'nin bölgenin en önemli finans merkezlerinden biri olduğunu anlatan Aşan, "Dubai ile de irtibat halindeyiz. Onlarla temasımız ortaklık mı rekabet üzerinden mi olur onu zaman gösterecek" diye konuştu. Batıda büyük finansal kurumların bölge merkezlerini İFM'ye taşımayı hedeflediklerini anlatan Aşan, "City Bank'ın merkezi Dubai'de. Onu İFM'ye taşıyabilirsek güzel olur. İFM açıldıktan sonra 5 yılda doldurmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.KATILIM finans için bir katılım finans strateji belgesi hazırladıklarını anlatan Aşan, "Bunu yılsonunda yayımlayacağız. Benzer bir belgeyi fintech'ler için hazırlıyoruz. Merkez Bankası da fintech'te düzenleme için çalışıyor. Şu an en büyük handikap düzenlemede önümüze çıkıyor. Sistemin önünü açmak istiyoruz. Henüz oturmamış bir sistem olduğu için suiistimal alanı ortaya çıkıyor" dedi. İFM'de finans mahkemeleri, İslami tahkim ve tahkim merkezinin olacağını anlatan Aşan, buradaki tahkim merkezinin çok etkin çalışacağını kaydetti.