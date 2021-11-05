Türkiye küresel bir aktör

SABAH&Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman
, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl dördüncüsü yapılan zirvenin, Türkiye
'nin koymuş olduğu hedeflere farklı perspektiflerden bakabilme ve yapılanları görebilme şansını verdiğini ifade etti. Uzman, "Son dönemde yaşanan pandemi ve tüm dünyada sebebiyet verdiği ekonomik olumsuzluklara rağmen, ülkemiz; sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası, teknoloji ve sanayi üreten iş dünyası, dinamik, eğitim kalitesi yüksek genç nüfusu ile küresel bir aktör olarak yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Türkiyemiz hem bölgesel sorunların çözümünde uzlaştırıcı bir güç, hem de örnek alınması gereken bir model olarak dünya ülkeleri arasında bu dönemi lehine çevirmeyi başaran bir yapı kurmayı başarmıştır. Bunu; devletimizin politikalarına, sağlık çalışanlarımıza, güçlü iş dünyamız ve iş insanlarımıza, sanayimize, bilim adamlarımıza, teknolojimize, en ilkcil ihtiyaçlarımızı karşılayan tüm tarım sektörü çalışanlarına, kısaca toplumun dolaylı veya dolaysız yoldan idamesini sağlayan herkese borçluyuz" dedi.