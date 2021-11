Yeşil dönüşüme liderlik etmeliyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya Merkezi 'nde Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi 'nde yaptığı konuşmada bakanlığın mevcut işlerinin içerisine iklim değişikliğinin de eklendiğini söyledi.Sabah Gazetesi yazarı Feride Cem 'in sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, iklim değişikliği konusunun bugün dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi olduğunu, iklim değişikliğinin sadece bir çevre meselesi olmadığını, aynı zamanda bir kalkınma ve milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. 195 ülkenin taraf olduğu Paris İklim Anlaşması 'yla ilgili de konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin bulunduğu Ek-1 listesinde yer aldığının altını çizdi.İklim finansmanına erişim noktasında diğer ülkelere yapılanın aynısının Türkiye'ye de yapılması gerektiğini anlatan Kurum, bu çerçevede Türkiye'ye yapılan haksızlığın giderilmesini ilettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın iklim değişikliği konusundaki vizyonunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 'nda paylaştığını aktaran Kurum, "Paris Anlaşması'na taraf olduk. 2053 yılında ülkemizin karbon nötr bir ülke olması, sıfır emisyona erişebilmek üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız hedefimizi tüm dünyaya ilan ettiler" dedi. 1950'li yıllarda Türkiye'nin sanayi devrimini kaçırdığını, 1990'lı yıllarda teknolojik devriminden kısmen istifade ettiğini kaydeden Kurum, "Bu anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şimdi artık yeni bir sürece giriyoruz. Yeşil kalkınma süreci, yeşil dönüşüm dediğimiz sürece giriyoruz. Ve bu süreçlerden açıkçası en olumlu anlamıyla istifade etmek istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi maruz kalan bir ülke olmak istemiyoruz, bu dönüşümlere etki eden, liderlik eden ülke olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.İKLİM Değişikliği Koordinasyon Kurulu'nu kurduklarına dikkati çeken Bakan Kurum, Türkiye'nin "2053'te sıfır emisyon" hedefi doğrultusunda stratejik planın yapılacağı İklim Şurası 'nı 2022 yılının Ocak ayında düzenleyeceklerini söyledi. Emisyonların yüzde 70'inin fosil yakıtlardan kaynaklandığına işaret eden Kurum, 2030 yılına kadar emisyon artışlarının azaltılması noktasında verilen taahhütlerin üzerinde başarılı bir süreç izlendiğini dile getirdiÜLKE genelinde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle başlatılan çalışmalarda 111 Millet Bahçesi'nin tamamlandığına vurgu yapan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin bu yıl sonu itibarıyla yapılacağını ve Cumhuriyetin 100. yılında, 2023'te hizmete açılacağını açıkladı. Korunan alan miktarını artırmaya çalıştıklarını söyleyen Kurum, yaklaşık İstanbul'un iki katı büyüklüğündeki korunan alanı son iki yıl içerisinde ilan ettiklerini, çalışmalarla ülkenin, dört ana hat üzerinden 22 ekolojik koridorlarla birbirine bağlanacağını aktardı.GEÇEN aylarda Marmara Denizi'nde de etkili olan müsilaja da değinen Bakan Kurum, iklim değişikliğinin ve denizdeki kirliliğin bunun sonuçlarından olduğunu söyledi. Marmara Denizi'ndeki müsilaj konusunda örnek çalışma yürüttüklerini ifade eden Kurum, "İlk önce önceliğimiz denizdeki müsilajın toplanmasıydı. Yaklaşık 11 bin metreküp müsilajı bertarafa yöneldik. Artık şu an denizlerimizde, kıyılarımızda müsilaja rastlamıyoruz" dedi. Marmara Denizi'nin kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti: "Bu çerçevede önemli denetimler yürütüyoruz. 88 bin denetim yaptık, bu denetimler çerçevesinde 118 milyon lira idari para cezası uyguladık, 135 işletmenin faaliyetini durdurduk. Ülkemizin her noktasında gerek çevreye ilişkin, gerek şehirlerimize ilişkin, gerek iklim değişikliğine ilişkin adımlarımızı kararlı şekilde attık."